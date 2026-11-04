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Prawa autorskie: Fot. Maciej Świerczyński / Agencja Wyborcza.plFot. Maciej Świerczy...
04 listopada 2026

20 pism o tym, jak rząd wywalił się na progu ubóstwa. I co to znaczy dla polityki społecznej

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Przez miesiące przeliczano w tę i wewte wydatki na osoby ubogie po to, by projekt wyrzucić. Lektura tych pism pozwala zrozumieć, dlaczego projekty rządowe z polityki społecznej, które ujrzały światło dzienne, w rubryce koszty mają „brak”. Ten projekt miał wpisane 750 mln zł na 2028 r,

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Coroczna waloryzacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej trafiła do Sejmu 28 października jako projekt poselski. Ma szansę przejść, bo za proponowanym tam rozwiązaniem może zagłosować spora część opozycji i koalicji.

Jest to nietypowy projekt poselski, bo podpisała się pod nim – wraz z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym (Lewica) – urzędująca ministra polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Chodzi w nim o to, by ludzie nie wypadali z pomocy społecznej, mimo że nadal nie mają za co żyć. Progi uprawniające do świadczeń nie nadążają bowiem za inflacją i wzrostem płac. Naprawienie tego – zastąpienie waloryzacji progów co trzy lata waloryzacją coroczną – rząd uznał przed rokiem za jeden ze swoich priorytetów. Ale w sierpniu 2026 r. zmienił zdanie.

Opisaliśmy to w OKO.press. Zaczęło się od tego, że wiceministra polityki społecznej Katarzyna Nowakowska rzuciła w wywiadzie dla nas, że problem progów był pierwszym projektem, za który Ministerstwo zabrało się po wyborach w 2023 r. Ale nic z tego ciągle nie wychodziło. Choć kiedy wiosną dopytywaliśmy się u min. Nowakowskiej, co z projektem, była jeszcze pełna optymizmu.

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Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Rząd Donalda Tuska (drugi)

pomoc społeczna

ubóstwo

Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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