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Prawa autorskie: Fot. Adnan Beci / AFPFot. Adnan Beci / AF...
05 października 2026

ALBANIA: Flamingowa Rewolucja. Ponad 100 dni na ulicach Tirany

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Władza nie zmieniła zdania i nadal chce oddać cenne tereny spółkom deweloperskim związanym z córką Trumpa i jego zięciem. Ale codzienne spotkania i protesty sprawiły, że w Albanii ludzie, którzy wcześniej się nie znali, zaczęli rozpoznawać się na ulicy i wspólnie organizować. „To jest rewolucja społeczna”

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„Tworzymy nową historię Albanii, tutaj, na bulwarze” – mówi Fatma Paja, uczestniczka protestu, która od maja wraz z setkami innych osób wychodzi na ulice Tirany.

7 września, w setnym dniu demonstracji, uczestnicy utworzyli ludzki łańcuch wokół siedziby premiera. Trzymając się za ręce, skandowali hasła wzywające do rezygnacji premiera Ediego Ramy i zmiany systemu w kraju.

„Jesteśmy tutaj, jesteś otoczony, musisz nas wysłuchać – nie ma od tego ucieczki” – mówi Fatma, stojąc w tłumie.

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Na zdjęciu Jowita Olczyk
Jowita Olczyk

Dokumentalistka i niezależna dziennikarka multimedialna. Absolwentka kierunku Film Dokumentalny na University of the Arts London. Zajmuje się tematami społecznymi, środowiskowymi i geopolitycznymi.

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