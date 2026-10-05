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ALBANIA: Flamingowa Rewolucja. Ponad 100 dni na ulicach Tirany

Jowita Olczyk przeczytasz w 6 minut

Władza nie zmieniła zdania i nadal chce oddać cenne tereny spółkom deweloperskim związanym z córką Trumpa i jego zięciem. Ale codzienne spotkania i protesty sprawiły, że w Albanii ludzie, którzy wcześniej się nie znali, zaczęli rozpoznawać się na ulicy i wspólnie organizować. „To jest rewolucja społeczna”

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