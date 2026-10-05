ALBANIA: Flamingowa Rewolucja. Ponad 100 dni na ulicach Tirany
Władza nie zmieniła zdania i nadal chce oddać cenne tereny spółkom deweloperskim związanym z córką Trumpa i jego zięciem. Ale codzienne spotkania i protesty sprawiły, że w Albanii ludzie, którzy wcześniej się nie znali, zaczęli rozpoznawać się na ulicy i wspólnie organizować. „To jest rewolucja społeczna”
„Tworzymy nową historię Albanii, tutaj, na bulwarze” – mówi Fatma Paja, uczestniczka protestu, która od maja wraz z setkami innych osób wychodzi na ulice Tirany.
7 września, w setnym dniu demonstracji, uczestnicy utworzyli ludzki łańcuch wokół siedziby premiera. Trzymając się za ręce, skandowali hasła wzywające do rezygnacji premiera Ediego Ramy i zmiany systemu w kraju.
„Jesteśmy tutaj, jesteś otoczony, musisz nas wysłuchać – nie ma od tego ucieczki” – mówi Fatma, stojąc w tłumie.
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