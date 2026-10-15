Ataki uczniów-nożowników w szkołach. Jakie wnioski ma władza? [PROGRAM POLITYCZNY]

Premier Tusk o nakłanianie do aktów przemocy w szkołach oskarżył gry komputerowe. Mówił o nihilistycznej przemocy. Gdzie naprawdę leży problem i co należałoby zrobić, żeby zapobiec takim atakom w przyszłości?

Po ostatnich atakach w szkołach, m.in. w Ostrołęce, Leszczydole-Nowinach i Warszawie, głos zabrał Donald Tusk. Premier mówił o nihilistycznej przemocy, która się rozpowszechnia. O akty przemocy oskarżył gry komputerowe. Wymienił popularnego wśród dzieci i dorosłych Minecrafta i platformę Roblox. W kontekście ostatnich wydarzeń mówił też o True Crime Community. Czy granie w gry naprawdę prowadzi do przemocy?

W dzisiejszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak sprawdzają, ile prawdy jest w wypowiedziach premiera. Dziennikarki OKO.press omawiają najnowsze i starsze, dobrze udokumentowane badania na temat wpływu gier na ich użytkowników. Analizują też metody, które w odpowiedzi na ataki zastosował rząd, czyli wprowadzenie policji do szkół. Co mówią badania z USA na temat takich rozwiązań? I wreszcie: gdzie naprawdę leży problem i co należałoby zrobić, żeby zapobiec takim atakom w przyszłości?