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Ataki uczniów-nożowników w szkołach. Jakie wnioski ma władza? [PROGRAM POLITYCZNY]

Premier Tusk o nakłanianie do aktów przemocy w szkołach oskarżył gry komputerowe. Mówił o nihilistycznej przemocy. Gdzie naprawdę leży problem i co należałoby zrobić, żeby zapobiec takim atakom w przyszłości?

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Po ostatnich atakach w szkołach, m.in. w Ostrołęce, Leszczydole-Nowinach i Warszawie, głos zabrał Donald Tusk. Premier mówił o nihilistycznej przemocy, która się rozpowszechnia. O akty przemocy oskarżył gry komputerowe. Wymienił popularnego wśród dzieci i dorosłych Minecrafta i platformę Roblox. W kontekście ostatnich wydarzeń mówił też o True Crime Community. Czy granie w gry naprawdę prowadzi do przemocy?

W dzisiejszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak sprawdzają, ile prawdy jest w wypowiedziach premiera. Dziennikarki OKO.press omawiają najnowsze i starsze, dobrze udokumentowane badania na temat wpływu gier na ich użytkowników. Analizują też metody, które w odpowiedzi na ataki zastosował rząd, czyli wprowadzenie policji do szkół. Co mówią badania z USA na temat takich rozwiązań? I wreszcie: gdzie naprawdę leży problem i co należałoby zrobić, żeby zapobiec takim atakom w przyszłości?

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Program Polityczny

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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