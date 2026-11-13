0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Petter BERNTSEN / AFPFot. Petter BERNTSEN...
13 listopada 2026

„Baliśmy się mówić o ideologii, która stała za zamachem”. Lekcje z Norwegii dla Polski

przeczytasz w 7 minut

„Najważniejsza lekcja jest prosta: zawsze trzeba opowiadać tę historię bez upiększeń i jasno wskazywać przyczyny. Gdy zaczyna się łagodzić język, kluczyć i szukać usprawiedliwień, ludzie tracą zaufanie” – mówi nam Zamran Ahmed Butt z centrum edukacyjnego na wyspie Utøya

Dodaj nas w Google
Google News

22 lipca 2011 roku Anders Behring Breivik zabił 77 osób, najpierw detonując bombę w rządowej dzielnicy Oslo, potem strzelając do młodzieży, która spędzała czas na letnim obozie młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy, na oddalonej o 30 km od miasta wyspie Utøya. Ówczesny premier Norwegii Jens Stoltenberg wezwał do jedności narodowej i obiecał odpowiedzieć na akt terroru jeszcze większą dozą otwartości i demokracji. Bardzo szybko debata przerodziła się jednak w przepychankę o to, czy sprawca był szaleńcem, zradykalizowanym terrorystą, który zabijał z pobudek ideologicznych, a może produktem ukrytych uprzedzeń całego norweskiego społeczeństwa. Na lata z pola widzenia zniknęły ofiary tej szokującej zbrodni.

Czego Polska, wstrząśnięta zamachem, do którego doszło w Krakowie, może nauczyć się od Norwegów? Rozmawiamy z Zamranem Ahmadem Buttem, szefem programu edukacyjnego w Utøyi, którym zarządza młodzieżówka Partii Pracy.

Anton Ambroziak, OKO.press: Co było najważniejsze tuż po zamachu?

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Świat

Breivik

Norwegia

zamach w Krakowie

Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i nierównościach. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie