„Baliśmy się mówić o ideologii, która stała za zamachem”. Lekcje z Norwegii dla Polski

„Najważniejsza lekcja jest prosta: zawsze trzeba opowiadać tę historię bez upiększeń i jasno wskazywać przyczyny. Gdy zaczyna się łagodzić język, kluczyć i szukać usprawiedliwień, ludzie tracą zaufanie” – mówi nam Zamran Ahmed Butt z centrum edukacyjnego na wyspie Utøya

22 lipca 2011 roku Anders Behring Breivik zabił 77 osób, najpierw detonując bombę w rządowej dzielnicy Oslo, potem strzelając do młodzieży, która spędzała czas na letnim obozie młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy, na oddalonej o 30 km od miasta wyspie Utøya. Ówczesny premier Norwegii Jens Stoltenberg wezwał do jedności narodowej i obiecał odpowiedzieć na akt terroru jeszcze większą dozą otwartości i demokracji. Bardzo szybko debata przerodziła się jednak w przepychankę o to, czy sprawca był szaleńcem, zradykalizowanym terrorystą, który zabijał z pobudek ideologicznych, a może produktem ukrytych uprzedzeń całego norweskiego społeczeństwa. Na lata z pola widzenia zniknęły ofiary tej szokującej zbrodni.