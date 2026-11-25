Izraelskie działania militarne na południu Libanu doprowadziły do przesiedlenia ponad miliona osób. Przetrwanie wielu tysięcy zależy od pomocy organizacji międzynarodowych — w tym polskich. Niewydolne państwo ma przed sobą trudne decyzje polityczne.

Jest marzec 2026 roku. Izraelska armia wkracza na terytorium południowego Libanu. Mieszkańcy obszarów położonych na południe od rzeki Litani zmuszeni są opuścić swoje domy i szukać bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju.

Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w kwietni, gdy walki były najintensywniejsze, liczba osób wewnętrznie przesiedlonych przekroczyła 1,2 mln. Aż 74 proc. z nich znalazło schronienie w Bejrucie, Sydonie oraz w dystryktach Alajh, Asz-Szuf i Babda w prowincji Dżabal Lubnan.