Centra obliczeniowe w kosmosie? Sprawdzamy
Gigantyczne serwerownie dla branży internetowej są utrapieniem dla okolicznych mieszkańców. Głównym problemem jest ich chłodzenie — pochłania dużo energii i mnóstwo wody. A i tak podnoszą temperaturę okolicy. No to przenieśmy je w kosmos, gdzie jest naprawdę zimno. Ma sens?
Większość z nas korzysta z mediów społecznościowych, wyszukiwarki internetowej albo ze sztucznej inteligencji (SI). Gdy publikujemy post, wpisujemy zapytanie w okno wyszukiwarki albo instrukcję w okno czata SI, polecenie wędruje z naszego komputera przez internetowe łącza na serwery firmy.
Robią to setki milionów, jak nie miliardów, ludzi każdego dnia. Serwerów musi być więc mnóstwo. Mnóstwo serwerów w jednym miejscu, czyli wielka serwerownia, to właśnie „centrum przetwarzania danych”, często skracane za angielskim data center do „centrum danych”.
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