Kiedy po raz pierwszy w 2022 r. pisaliśmy w OKO.press o Visegrad24, to konto na platformie X obserwowało 277 tysięcy osób. Dziś ma ponad dwa miliony followersów, własny portal, kanały na YouTube, Instagramie i TikToku. Jest zaliczane do światowych influencerów medialnych. Problem w tym, że Visegrad24 (V24) to nie medium, tylko propagandowy projekt, przekazujący treści zgodne z oczekiwaniami klientów. Ale o tym mało kto wie.