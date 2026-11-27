Co kryje Visegrad24? Propagandowe treści, które udają obiektywne newsy
Internetowe medium newsowe ze światowymi zasięgami, generowanymi głównie na platformie X? Czy raczej komercyjny projekt, który zbiera pieniądze od podmiotów zainteresowanych publikacjami? Dociekamy, jak działa Visegrad24, kontrowersyjny agregator newsów stworzony w Polsce.
Kiedy po raz pierwszy w 2022 r. pisaliśmy w OKO.press o Visegrad24, to konto na platformie X obserwowało 277 tysięcy osób. Dziś ma ponad dwa miliony followersów, własny portal, kanały na YouTube, Instagramie i TikToku. Jest zaliczane do światowych influencerów medialnych. Problem w tym, że Visegrad24 (V24) to nie medium, tylko propagandowy projekt, przekazujący treści zgodne z oczekiwaniami klientów. Ale o tym mało kto wie.
Nowe informacje, oparte między innymi na wycieku korespondencji biznesowej właściciela Visegrad24, pokazują, jak naprawdę działa ten projekt. Opublikował je amerykański portal Wired. Wynika z nich, że w ostatnich latach projekt zarabiał na przekazywaniu treści proizraelskich. Fundacja, stojąca za V24, miała zebrać około miliona dolarów donacji na tę działalność, od darczyńców wspierających Izrael w USA.
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