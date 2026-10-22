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Czerwona kartka dla rządzących. „Chcemy tyle, ile nam obiecano”

Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 6 minut

Dla Moniki to był pierwszy protest, na którym zabrała głos. Przemawiając do zgromadzonych w Gdańsku, wyznała: „Pamiętam, jak w 2023 wierzyłam, że doczekam się normalnego kraju, w którym kobieta nie musi się bać. Zamiast tego ostawiono nas same sobie”. Kobiety w całym kraju wystawiły rządzącym czerwoną kartkę za brak dostępu do aborcji.

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