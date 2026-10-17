Prawa autorskie: Foto Odd ANDERSEN / AFP Foto Odd ANDERSEN / ... Prawa autorskie: Foto Odd ANDERSEN / AFP Foto Odd ANDERSEN / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 października 2026 Dodaj nas w Google Czy nacjonalistyczna ultraprawica to faszyści? Arkadiusz Andrzej Stempin przeczytasz w 9 minut W Saksonii-Anhalt wybory wygrała AfD, której program budzi skojarzenia z mrocznymi latami faszyzmu w Europie. Podobne skojarzenia wywołuje za oceanem Donald Trump, ultraprawica w Ameryce Południowej i w Europie. Czyżby powracał upiór faszyzmu? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto Odd ANDERSEN / AFP Foto Odd ANDERSEN / ... Prawa autorskie: Foto Odd ANDERSEN / AFP Foto Odd ANDERSEN / ...

Na zdjęciu: Lider AfD w Saksonii-Anhalt Ulrich Siegmund przed landowym parlamentem w Magdeburgu, który zebrał się po raz pierwszy po wyborach, w których AfD zdobyła 43,8% głosów (+23 p.p. więcej niż w 2021 r.). Wynik ten przełożył się na 39 mandatów w 83-osobowym landtagu. Przewodniczącym landtagu został Tobias Rausch, 35-letni działacz AfD. Siegmund zamierza ubiegać się o stanowiska premiera rządu landowego. 6 października 2026 r. Foto Odd ANDERSEN / AFP

Zdefiniować faszyzm to tak, jakby usiłować przygwoździć budyń do ściany, twierdzi brytyjski historyk Ian Kershaw. I trochę ma rację. Jakkolwiek inny prominentny znawca faszyzmu, oxfordzki profesor Roger Griffin, zjawisko definiuje w oparciu o dwa elementy: populistyczny nacjonalizm i palingenezę, wskrzeszenie mitu o narodowej wspólnocie (The Nature of Fascism, 1991; Fascism. Major Work, 2003).