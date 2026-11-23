Zakończenie ciąży żywym urodzeniem to nie aborcja. Zatrzymanie akcji serca płodu jest dozwoloną metodą aborcji. Jeżeli zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety aborcję można wykonać bez względu na wiek ciąży – prof. Maciej W. Socha, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii wydał przełomowe stanowisko

Prof. Maciej W. Socha, konsultant wojewódzki, wydał przełomowe stanowisko, w którym wyjaśnia, dlaczego odmawianie legalnej aborcji jest niezgodne z prawem. „W aktualnym polskim stanie prawnym istnieją bardzo mocne podstawy do uznania indukcji asystolii płodu [zatrzymanie akcji serca – przyp.red.] za dopuszczalny prawnie element procedury legalnego przerwania ciąży”.

Konsultant województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, dr hab. Maciej W. Socha, prof. UMK i GUMed, wydał przełomowe rekomendacje dotyczące aborcji wykonywanych w polskich szpitalach. Stworzył ponad sześćdziesięciostronicowe pismo, w którym już na samym początku zaznacza jednoznacznie: „Przerwanie ciąży (terminacja ciąży, aborcja) jest zabiegiem, którego zamierzonym wynikiem nie jest żywe urodzenie”. Mamy pełną wersję dokumentu.