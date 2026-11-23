Celem aborcji nie jest żywe urodzenie. Konsultant wojewódzki wydał ważne stanowisko
Zakończenie ciąży żywym urodzeniem to nie aborcja. Zatrzymanie akcji serca płodu jest dozwoloną metodą aborcji. Jeżeli zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety aborcję można wykonać bez względu na wiek ciąży – prof. Maciej W. Socha, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii wydał przełomowe stanowisko
Prof. Maciej W. Socha, konsultant wojewódzki, wydał przełomowe stanowisko, w którym wyjaśnia, dlaczego odmawianie legalnej aborcji jest niezgodne z prawem. „W aktualnym polskim stanie prawnym istnieją bardzo mocne podstawy do uznania indukcji asystolii płodu [zatrzymanie akcji serca – przyp.red.] za dopuszczalny prawnie element procedury legalnego przerwania ciąży”.
Konsultant województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, dr hab. Maciej W. Socha, prof. UMK i GUMed, wydał przełomowe rekomendacje dotyczące aborcji wykonywanych w polskich szpitalach. Stworzył ponad sześćdziesięciostronicowe pismo, w którym już na samym początku zaznacza jednoznacznie: „Przerwanie ciąży (terminacja ciąży, aborcja) jest zabiegiem, którego zamierzonym wynikiem nie jest żywe urodzenie”. Mamy pełną wersję dokumentu.
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