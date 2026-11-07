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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
07 listopada 2026

Czy sztuczna inteligencja ma świadomość, tak jak człowiek?

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Sugerują to niektóre wypowiedzi inżynierów firm, które tworzą modele sztucznej inteligencji. Trudno jednak powiedzieć, co uznają za świadomość. I czy to (znów) nie jest marketingowy zabieg. W istocie nadal nie wiemy, czy świadomość jest procesem, zjawiskiem, czy może cechą.

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„Sztuczna inteligencja może mieć świadomość” – twierdzą niektórzy eksperci od sztucznej inteligencji. To prawda czy fałsz?

To prawdopodobnie najtrudniejsze pytanie, jakie dziś można zadać nauce. Nie ma zgody nawet co do definicji, czym jest świadomość. Jest pewną cechą (organizmów wyposażonych w złożone układy nerwowe), procesem (który w takich układach się toczy), czy może zjawiskiem (czyli wynikiem procesu)?

Świadomość pozostaje zagadką.

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sztuczna inteligancja

Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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