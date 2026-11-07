Czy sztuczna inteligencja ma świadomość, tak jak człowiek?
Sugerują to niektóre wypowiedzi inżynierów firm, które tworzą modele sztucznej inteligencji. Trudno jednak powiedzieć, co uznają za świadomość. I czy to (znów) nie jest marketingowy zabieg. W istocie nadal nie wiemy, czy świadomość jest procesem, zjawiskiem, czy może cechą.
„Sztuczna inteligencja może mieć świadomość” – twierdzą niektórzy eksperci od sztucznej inteligencji. To prawda czy fałsz?
To prawdopodobnie najtrudniejsze pytanie, jakie dziś można zadać nauce. Nie ma zgody nawet co do definicji, czym jest świadomość. Jest pewną cechą (organizmów wyposażonych w złożone układy nerwowe), procesem (który w takich układach się toczy), czy może zjawiskiem (czyli wynikiem procesu)?
Świadomość pozostaje zagadką.
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