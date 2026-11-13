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Prawa autorskie: Fot. Paul Faith / AFP)Fot. Paul Faith / AF...
13 listopada 2026

Skończyły się negocjacje o Ukrainie. Zaczynają negocjacje w sprawie Europy

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Europejczycy zostaną dopuszczeni do rozmów w sprawie Ukrainy. Rosja miała się na to zgodzić po miesiącach powtarzania, że to niemożliwe. Ale nie jest to sukces Europy, tylko niestety kolejne już ustępstwo ekipy Trumpa wobec Putina.

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Przedstawiciele państw europejskich wezmą udział w kolejnej rundzie negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją — poinformowali w czwartek w nocy 12 listopada w Dublinie prezydent Wołodymyr Zełenski oraz wysłannicy USA Steve Witkoff (na zdjęciu z prezydentem Zełenskim w Dublinie) i Jared Kushner. Obaj dzień spędzili na rozmowach z Putinem na Kremlu.

Przekazali mu, co wynika z dwóch dni amerykańsko-rosyjsko-ukraińskich rozmów w Abu Zabi 10 i 11 listopada.

Jednak według Kushnera udział Europejczyków w negocjacjach nie jest jeszcze pewien. Putin na razie „wyraził chęć zaakceptowania zaangażowania Europy”. „Putin spróbuje” – powiedział Kushner. W Abu Zabi Europejczycy nie zostali dopuszczeni do głównego stołu rozmów. Kontaktowali się tylko z Ukraińcami i Amerykanami na boku.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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