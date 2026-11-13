Skończyły się negocjacje o Ukrainie. Zaczynają negocjacje w sprawie Europy
Europejczycy zostaną dopuszczeni do rozmów w sprawie Ukrainy. Rosja miała się na to zgodzić po miesiącach powtarzania, że to niemożliwe. Ale nie jest to sukces Europy, tylko niestety kolejne już ustępstwo ekipy Trumpa wobec Putina.
Przedstawiciele państw europejskich wezmą udział w kolejnej rundzie negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją — poinformowali w czwartek w nocy 12 listopada w Dublinie prezydent Wołodymyr Zełenski oraz wysłannicy USA Steve Witkoff (na zdjęciu z prezydentem Zełenskim w Dublinie) i Jared Kushner. Obaj dzień spędzili na rozmowach z Putinem na Kremlu.
Przekazali mu, co wynika z dwóch dni amerykańsko-rosyjsko-ukraińskich rozmów w Abu Zabi 10 i 11 listopada.
Jednak według Kushnera udział Europejczyków w negocjacjach nie jest jeszcze pewien. Putin na razie „wyraził chęć zaakceptowania zaangażowania Europy”. „Putin spróbuje” – powiedział Kushner. W Abu Zabi Europejczycy nie zostali dopuszczeni do głównego stołu rozmów. Kontaktowali się tylko z Ukraińcami i Amerykanami na boku.
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