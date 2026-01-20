0:00
Prawa autorskie: Fot. Mariusz JałoszewskiFot. Mariusz Jałosze...
20 stycznia 2026

Dymisja trzech rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Schaba. To neo-sędziowie awansowani za PiS

Stanowiska tracą lokalni rzecznicy dyscyplinarni z Białegostoku, Krakowa i Koszalina. To m.in. Franciszek Michera, który współpracował z Ordo Iuris i błyskawicznie awansował jako prokurator, a potem dostał wysoki awans do sądu od nielegalnej neo-KRS

Jak ustaliło OKO.press lokalnych rzeczników dyscyplinarnych, odwołano we wtorek 20 stycznia 2026 roku. Odwołała ich główna rzeczniczka dyscyplinarna, sędzia Joanna Raczkowska. Odwołani zostali:

  • Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku Franciszek Michera.
  • Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński.
  • Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie Piotr Boguszewski.

Wszyscy są neo-sędziami awansowanymi przez nielegalną neo-KRS. A na stanowiska lokalnych rzeczników dyscyplinarnych zostali powołani przez byłego już głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba, który wraz z byłymi już zastępcami Michałem Lasotą i Przemysławem Radzikiem, odpowiadają za masowe represje wobec sędziów za władzy PiS.

To już kolejne odwołania lokalnych rzeczników dyscyplinarnych, których powołał Schab. Wcześniej sędzia Raczkowska odwołała ich 9. Dymisje objęły m.in. sędziego Jakuba Iwańca (jedna z głównych postaci w aferze hejterskiej), czy byłego członka neo-KRS Jarosława Dudzicza.

Jednocześnie powołuje ona nowych rzeczników. Teraz powołała dwóch. Chodzi o zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie Małgorzatę Wiśniewską (zastąpił on odwołanego Boguszewskiego) i zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga Rafała Zawalskiego.

Ten drugi został powołany na wolne stanowisko. Wcześniej przy praskim sądzie rzecznikiem dyscyplinarnym był sędzia Tomasz Ładny, który obecnie jest jednym z nowych zastępców głównego rzecznika dyscyplinarnego.

W sumie do tej pory główna rzecznik Raczkowska powołała 18 nowych, lokalnych rzeczników. Część z nich zajęła stanowiska po osobach, którym skończyły się kadencje.

Nowi rzecznicy dyscyplinarni – w tym Raczkowska i dwaj jej zastępcy Tomasz Ładny i Grzegorz Kasicki – są ścigani przez byłego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika. Nie uznaje on bowiem swojego odwołania w 2025 roku, podobnie jak Piotr Schab i Michał Lasota. I do dziś okupują siedzibę głównego rzecznika przy neo-KRS.

Mężczyzna wygląda przez otwarte drzwi

26 listopada 2025

Koniec namiestniczki Schaba z Piotrkowa, która ścigała sędziów za list do OBWE

Radzik zrobił wszystkim nowym rzecznikom dyscyplinarki, za przyjęcie stanowisk. Nie uznaje on też odwołania lokalnych rzeczników. Działania Radzika są bezpodstawne i absurdalne, bo od miesięcy nie pełni już tej funkcji. Tylko sobie ją uzurpuje.

W sprawie jego działań po odwołaniu odwołanych Schaba i Lasoty, śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa. Minister sprawiedliwości powołał też specjalnego rzecznika dyscyplinarnego ad hoc, który ma ocenić pod kątem dyscyplinarnym bezpodstawne działania Radzika wobec nowych rzeczników dyscyplinarnych.

Na zdjęciu u góry odwołany właśnie zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, neo-sędzia Franciszek Michera. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Główna rzeczniczka dyscyplinarna, sędzia Joanna Raczkowska. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kim są odwołani rzecznicy dyscyplinarni?

Z odwołanych teraz lokalnych rzeczników dyscyplinarnych najbardziej znany jest Franciszek Michera. To przykład błyskawicznego awansu za czasów PiS. Michera to były adwokat, który m.in. współpracował z Ordo Iuris. W styczniu 2022 roku został prokuratorem.

Trafił do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim, ale jeszcze w tym samym miesiącu trafił na delegację aż do Prokuratury Krajowej. A tam do powołanego przez PiS wydziału spraw wewnętrznych, który wówczas ścigał sędziów i prokuratorów znanych z obrony praworządności.

O Micherze zrobiło się głośno w listopadzie 2022 roku, gdy pojawił się w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN, żeby poprzeć wniosek prokuratury o zgodę na zatrzymanie sędziego Igora Tulei, któremu Prokuratura Krajowa chciała postawić absurdalne zarzuty. Izba zgody na zatrzymanie sędziego nie dała i uchyliła jego zawieszenie.

Michera w prokuraturze długo miejsca nie zagrzał, bo od razu wystartował w konkursie nielegalnej neo-KRS na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Nominację dostał w grudniu 2022 roku. Od razu trafił do sądu okręgowego – z pominięciem szczebla rejonowego – choć nie miał żadnego doświadczenia w sądach. Jako prokurator też miał niewielkie doświadczenie.

Mężczyzna w czarnej todze z czerwoną wypustką

20 lipca 2024

Ostatnia szarża prokuratora Michery. Chciał ścigać sędziego SN i trzy sędzie apelacyjne z Warszawy

Dla neo-KRS znaczenie miało to, że Michera pracował w Prokuraturze Krajowej oraz był wykładowcą w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która podlegała ministrowi Ziobrze.

W wydziale spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej Michera m.in. odmówił śledztwa ws. byłego prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka neo-KRS Macieja Nawackiego. Zawiadomienie na niego złożył sędzia Paweł Juszczyszyn, za niewykonanie orzeczeń sądów przywracających go do pracy w czasie, gdy był bezprawnie zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną.

Za to w ostatnim dniu pracy w Prokuraturze Krajowej wszczął dwa śledztwa wymierzone w sędziego SN Dariusza Zawistowskiego i w trzy sędzie apelacyjne z Warszawy, represjonowane za władzy PiS. Jego decyzja została potem uchylona.

Michera jako neo-sędzia orzeka teraz w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Trafił do wydziału cywilnego. Za popieranie zatrzymania Tulei w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Michera jest teraz jednym z pozwanych przez sędziego o 1 milion złotych zadośćuczynienia (za represje i szykany).

Mężczyzna w czarnej todze z czerwoną wypustką

01 grudnia 2024

Michera szybko awansował za PiS. Teraz będzie ścigał sędziów jako rzecznik dyscyplinarny Schaba

Michera jest też członkiem stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, na którego czele stoi były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak (główna postać w aferze hejterskiej). Jest aktywny na portalu X, gdzie krytykuje przywracanie praworządności w wymiarze sprawiedliwości.

Na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku powołał go pod koniec 2024 roku, były już główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.

Zdymisjonowani teraz rzecznicy dyscyplinarni z Krakowa i Koszalina też awansowali za władzy PiS:

  • Odwołany zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, jest neo sędzią w tym sądzie. W latach 2018-19 pracował na delegacji w resorcie ministra Ziobry, do którego trafił z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Tam poznał Dariusza Pawłyszcze (obecnie neo-sędzia SN), który jest życiowym partnerem Dagmary Pawełczyk-Woickiej, przewodniczącej neo-KRS. Wcześniej była ona prezeska Sądu Okręgowego w Krakowie. To dzięki znajomości z Pawłyszcze miał on trafić na delegację do Krakowa, a potem neo-KRS – której członkinią jest Pawełczyk-Woicka – dała mu stałą nominację do tego sądu.

Kobieta, długie blond wóly porzemawia na tle logo ministerstwa sprawiedliwości

16 lutego 2025

Czy sąd w Sosnowcu będzie spokojną przystanią dla ludzi Ziobry i neosędziów? Zdecyduje Bodnar

Później orzekał on jeszcze na delegacji w krakowskim sądzie apelacyjnym, ale po zmianie władzy cofnięto mu ją. Dessoulavy-Śliwiński podpisał listy poparcia do neo-KRS dla Pawełczyk-Woickiej, Krystyny Morawy-Fryźlewicz, Ireny Bochniak i Pawła Styrny.

Kilka miesięcy temu było głośno o nim, bo wysłał na badania psychiatryczne aktywistkę Babcię Kasię (Katarzynę Augustynek). A niedawno podważył legalność Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka.

  • Odwołany zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie Piotr Boguszewski, jest neo-sędzią tego sądu. To były prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, którego w 2024 roku na wniosek tutejszych sędziów odwołał były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Rafał Puchalski w rozmowie z dziennikarką

03 marca 2024

Sędziowie apelują do Bodnara o dymisje prezesów: Puchalskiego, Frydrych i Boguszewskiego

Odwołanie Boguszewskiego ze stanowiska prezesa było formalnością, bo wcześniej sam złożył rezygnację. Ale było to uprzedzenie i tak spodziewanej decyzji ministra. Boguszewski podpisał listę poparcia do neo-KRS dla byłego wiceministra sprawiedliwości dla Łukasza Piebiaka. Koszalińscy sędziowie zarzucali mu, że przymusowo przenosił sędziów pomiędzy wydziałami.

Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden łysy
Były już główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab (stoi po prawej) i jego były zastępca Przemysław Radzik. Ten drugi nadal ściga sędziów, choć nie jest już rzecznikiem dyscyplinarnym. Fot. Mariusz Jałoszewski.
Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

