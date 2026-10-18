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Prawa autorskie: WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. Secretary of War Pete Hegseth gestures while participating in a discussion during the U.S. Army's 2026 Annual Meeting and Exposition at the Walter E. Washington Convention Center on October 14, 2026 in Washington, DC. Secretary Hegseth participated in a discussion on the future of autonomous warfare. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)WASHINGTON, DC - OCT...
18 października 2026

Egzekucja Nidala Hasana miała być transmitowana. Trump wycofał zgodę, ale widowisko i tak się zaczęło

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Pod amerykańskimi szubienicami sprzedawano kiedyś słodycze, a na oglądanie linczów zwalniano dzieci ze szkoły. Dziś do zgromadzenia publiczności wystarczyłby link.

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„Zadbamy, żeby ludzie mogli to oglądać, żeby było publicznie” – zapowiedział Pete Hegseth. Szef Pentagonu chciał pokazać światu rozstrzelanie Nidala Hasana, sprawcy masakry w Fort Hood. Donald Trump zatwierdził wykonanie wyroku; egzekucję wyznaczono na 3 grudnia w bazie, w której Hasan zabijał. Także porę dobrano do pory zbrodni. Ministerstwo Wojny i jego lider przygotowywali coś na kształt rekonstrukcji historycznej, z zabijaniem jako widowiskiem.

Trump początkowo potwierdzał również zgodę na transmisję, lecz 15 października powiedział, że do niej nie dojdzie. „To mogłoby być mocnym sygnałem odstraszającym dla świata zobaczyć, jak Ameryka radzi sobie z terrorystami i ŁAJDAKAMI takimi jak Hasan” – napisał prezydent na swojej platformie społecznościowej Truth Social. „Ale wielu porządnych I dobrze myślących ludzi wolałoby nie oglądać jego śmierci ani w transmisji, ani za pomocą żadnych innych środków wizualnych” – dodał.

Tymczasem Pentagon zdążył zapowiedzieć relację na żywo. Pomysł zyskał rozgłos, raczej złowrogi, zanim ustalono warunki realizacji. Wystarczyła obietnica, że będzie można zobaczyć, jak Ameryka zabija swojego wroga.

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Pete Hegseth

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egzekucja

Fort Hood

kara śmierci

Nidal Hasan

Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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