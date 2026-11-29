27 lutego 2024 r. dostałam informację o tym, że Rada Doskonałości zawnioskowała do Prezydenta o przyznanie mi profesury. No i czekałam, czekałam, nic się nie działo. W pewnym momencie rektor zaczął gratulować i wręczać kwiaty osobom, które składały dokumenty po mnie.

Agata Czarnacka: 21 października ogłosiłaś w mediach społecznościowych nowy projekt, „Licznik strat”. Na twojej stronie www.iwonademko.pl widać trzy liczniki, które pokazują aktualną kwotę utraconą przez ciebie w związku z tym, że twoja nominacja profesorska nie została podpisana. Nie jesteś jedyną osobą w takiej sytuacji. W zamrażarce jest psycholog społeczny Michał Bilewicz i socjolog Walter Żelazny, aktywni krytycy rządów prawicy.

Iwona Demko*: Sprawa sięga wcześniejszego prezydenta Andrzeja Dudy. Postępowanie w sprawie nadania mi tytułu profesorskiego miało się ku końcowi mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zmieniała się dyrekcja w Teatrze Dramatycznym i stanęła tam moja rzeźba, tak zwana przez naród Złota Wagina – prawidłowa nazwa „Wilgotna Pani”. Przez moje prywatne znajomości dowiedziałam się, że w Ministerstwie Kultury było o mojej rzeźbie głośno i mieli spory zgryz, nie wiedzieli, co z tym faktem zrobić. Nie podejrzewam, żeby moje wcześniejsze działania artystyczne dotarły do świadomości środowiska, które wówczas było u władzy, a osoby niezwiązane bezpośrednio ze światem sztuki miały świadomość tego, co ja robię. Myślę, że nie wiedziały też o „Kaplicy Waginy”.