ETPCz zakazuje prezesowi TK Święczkowskiemu blokowania czterech nowych sędziów ETPCz wydał precedensowe zabezpieczenie, w którym zakazuje utrudniania w podjęciu pracy przez 4 sędziów Trybunału. Jeśli prezes TK Bogdan Święczkowski nie wykona zabezpieczenia, to grożą mu zarzuty karne Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty

Zabezpieczenie Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w środę 6 maja 2026 roku. Obejmuje ono 4 nowych sędziów TK – Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego.

ETPCz w składzie 7-osobowym orzekł: „W interesie stron i dla prawidłowego przebiegu toczącego się przed nim [Trybunałem – red.] postępowania, postanawia tymczasowo wskazać Rządowi Polski, zgodnie z Regułą 39 Regulaminu Trybunału, że Państwo Pozwane powinno zapewnić, że jego właściwe organy powstrzymają się od utrudniania podejmowania i wykonywania obowiązków sędziowskich przez wnioskodawców jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu podjęcia dalszej decyzji w sprawie wniosku wnioskodawców o zastosowanie środków tymczasowych”.

ETPCz zobowiązał też rząd do przedstawienia informacji dotyczących czterech nowych sędziów TK. Jak podkreśla Trybunał, sprawa jest priorytetowa.

W swoim zabezpieczeniu wskazuje, że „decyzja została podjęta w świetle wyroku Trybunału w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wyrok ETPCz ws. Xero Flor, na który powołuje się Trybunał, jest z 2021 roku. Uznano w nim, że TK w składzie orzekającym z sędziami dublerami nie tworzy legalnych składów. A wydane z ich udziałem wyroki nie są wiążące.

Obecne zabezpieczenie wydano na wniosek czwórki nowych sędziów TK, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania. I na tej podstawie prezes TK Bogdan Święczkowski – na zdjęciu u góry – nie uznaje ich za sędziów i nie dopuszcza do orzekania.

Zabezpieczenie poprzedza złożenie przez tych sędziów skargi do Trybunału. I ma ono chronić ich prawa do czasu wydania wyroku. Z tego zabezpieczenia wynika, że ETPCz wyda jeszcze jedno zabezpieczenie, w którym szczegółowo określi prawa sędziów TK, które podda ochronie. Ale już na podstawie tego zabezpieczenia organy władzy w Polsce powinny zapewnić im warunki do podjęcia pracy w Trybunale Konstytucyjnym.

To precedensowe zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne i skierowane jest do władz Polski, w tym również do prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. I to przede wszystkim on powinien je wykonać.

Jeśli Święczkowski orzeczenia nie wykona, to naraża się na zarzuty karne z artykułu 231 kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków służbowych. I prokuratura powinna wszcząć w tej sprawie śledztwo.

Wydanie zabezpieczenia komentuje OKO.press sędzia TK Krystian Markiewicz: „ETPCz potwierdził, że jest zagrożenie systemowego łamania praworządności w Polsce. W natychmiastowym trybie nakazał władzom polskim, a przede wszystkim prezesowi TK, dopuszczenie nas do faktycznego objęcia urzędu”.

Dodaje: „Oznacza to przede wszystkim przydzielenie nam spraw, a tym samym zapewnienie legalnego działania całego TK. Tego typu zabezpieczenie jest bezprecedensowe i pokazuje, jak ważne jest to nie tylko w kontekście Polski, ale i Europy”.

Pełnomocnikiem nowych sędziów TK w sprawie przed ETPCz jest adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram, która współpracuje z aplikantem adwokackim Robertem Lisiewiczem i dr. Pawłem Filipkiem.

W świetle tego zabezpieczenia 12 maja 2026 roku nie może odbyć się rozprawa TK ws. skargi PiS złożonej na przepisy dotyczące wyboru sędziów do Trybunału, które zresztą uchwalił sam PiS. Bo do tej sprawy jest wyznaczony nieprawidłowy skład orzekający – z sędziami dublerami.

Nowi sędziowie TK wybrani przez Sejm w marcu 2026 roku. Od prawej stoją: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Fot. Sejm.

Jest już śledztwo ws. działań Święczkowskiego

Prezes TK Bogdan Święczkowski blokuje w orzekaniu czworga nowych sędziów wybranych przez posłów Koalicji w Sejmie w marcu 2026 roku, bo prezydent Karol Nawrocki nie przyjął od nich ślubowania. Prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwóch nowych sędziów – Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

Działania Nawrockiego są bezprawne i łamią Konstytucję. Złożenie ślubowania w obecności prezydenta to czynność czysto techniczna, rytuał, obyczaj. W żaden sposób nie wpływa to na status sędziów TK, którzy stają się nimi w dacie wyboru przez Sejm. Tylko parlament wybiera sędziów Trybunału, prezydent nie ma w tym procesie żadnych kompetencji.

Nawrocki zablokował jednak czworo nowych sędziów, którzy za czasów PiS twardo bronili praworządności. I w ten sposób blokuje zmiany w Trybunale, który w całości został obsadzony przez PiS. Prezydent chce zachować wpływy tej partii w TK i jednocześnie daje ochronę Święczkowskiemu, by nie został odwołany z funkcji prezesa TK.

Z powodu działań prezydenta nowi sędziowie złożyli zastępcze ślubowanie w Sejmie, poświadczone przez notariusza. Złożyli je w kancelarii prezydenta. Przychodzą też codziennie do TK i domagają się przydzielenia im pokojów do pracy i spraw, w których będą orzekać. Ale Święczkowski nie uznaje tej czwórki i pozwala im tylko siedzieć w holu Trybunału.

Dlatego sędziowie dopuszczeni przez niego do orzekania – Bentkowska i Szostek – złożyli na niego zawiadomienie do Prokuratury Krajowej, zarzucając mu niedopełnienie obowiązków służbowych i łamanie praw pracowniczych sędziów.

Niedawno Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo. Obejmuje ono też działania wszystkich osób zatrudnionych w TK, których obowiązkiem jest zapewnienie warunków do pracy dla sędziów.

W tym śledztwie prokuratura oceni również działania pracowników Kancelarii Prezydenta w związku z nieprzyjęciem przez Nawrockiego ślubowania od czterech sędziów.

W odpowiedzi Święczkowski zagroził, że złoży na sędziów Bentkowską i Szostka zawiadomienie o złożeniu fałszywego zawiadomienia. I pogroził im postępowaniem dyscyplinarnym w Trybunale.

Pełnomocniczka czterech nowych sędziów ws. przed ETPCz, adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram. Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl.

