Święczkowski straszy nowych sędziów TK. Grożą im dyscyplinarki

Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press
Twoja pomoc ma znaczenie
Były Prokurator Krajowy i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski grozi konsekwencjami prawnymi sędziom Magdalenie Bentkowskiej i Dariuszowi Szostkowi. Może zainicjować wobec nich postępowanie dyscyplinarne, za domaganie się przestrzegania prawa i Konstytucji.
Prezes TK Bogdan Święczkowski (na zdjęciu u góry), były zaufany Zbigniewa Ziobry, zażądał wyjaśnień od dwóch nowych sędziów TK. Wystosował do nich w poniedziałek (20 kwietnia 2026 r.) pismo. I dał im czas na odpowiedź do 22 kwietnia, pod rygorem podjęcia dalszych kroków prawnych. Termin już minął.
Święczkowski chce, by nowi sędziowie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek tłumaczyli się ze złożonego niedawno zawiadomienia do prokuratury. W połowie kwietnia złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 roku: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego”.
Chodzi o czterech sędziów, od których prezydent Karol Naworcki bezprawnie i łamiąc Konstytucję nie przyjął ślubowania. Przyjął je tylko od Bentkowskiej i Szostka, których prezes TK dopuścił do orzekania w Trybunale. Pozostali czterej sędziowie złożyli więc ślubowanie w Sejmie, co jest dopuszczalne. Ale Święczkowski tego nie uznaje i nie dopuszcza ich do orzekania.
Dlatego Bentkowska i Szostek złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając, że „doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego oraz niepodpisaniu wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania”.
Kwalifikują to jako czyn z artykułów 218 i 231 kodeksu karnego. Pierwszy przepis mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków służbowych. Drugi o łamaniu praw pracowniczych sędziów TK.
Święczkowski zażądał od Bentkowskiej i Szostka potwierdzenia, czy złożyli takie zawiadomienie, bo ma to znaczenie dla oceny przez niego ich zachowania „przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz podjęcia w związku z tym zachowaniem przewidzianych przez prawo działań”.
Jakie to działania? Wyłożono to wprost w komunikacie na stronie TK. Napisano w nim, że Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez tych sędziów przestępstwa fałszywego zawiadamiania o przestępstwie.
„Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie „występu” w Sejmie RP [Bentkowska i Szostek też złożyli tam ślubowanie – red.]” – napisano w komunikacie. Sędziowie Bentkowska i Szostek nie przestraszyli się zapowiedzi Święczkowskiego.
W środę 22 kwietnia odpisali prezesowi TK, że są zdumieni żądaniem. Pytają, w jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej żąda od nich wyjaśnień. Wszak prezes TK nie prowadzi postępowań dyscyplinarnych, co najwyżej w drodze losowania może wyznaczyć rzecznika dyscyplinarnego. Przypomnieli też, że w Polsce zgodnie z artykułem 304 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego każdy, kto ma wiedzę o popełnionym przestępstwie, ma obowiązek powiadomić o tym prokuraturę lub policję.
Również w środę Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie o wszczęciu śledztwa n.in. ws. działań prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który nie dopuszcza do orzekania czterech nowych sędziów Trybunału. Śledztwo obejmuje działania wszystkich osób zatrudnionych w TK, których obowiązkiem jest zapewnienie warunków do pracy dla sędziów.
W tym śledztwie prokuratura oceni też działania pracowników kancelarii prezydenta w związku z nieprzyjęciem przez Nawrockiego ślubowania od czterech nowych sędziów.
Śledztwo toczy się w kierunku „ułatwienia Prezydentowi RP niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 roku, poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w RP”.
Prokuratura Krajowa informuje, że śledztwo to wszczęto na skutek zawiadomienia sędziów TK Bentkowskiej i Szostka oraz na skutek polecenia Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, który wcześniej wniósł o podjęcie czynności sprawdzających.
W sprawie bezprawnych działań prezydenta Karola Nawrockiego, który blokuje czterech nowych sędziów Trybunału, jednoznaczne stanowisko zajął zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Organizacja liczy 163 członków-prawników, w tym sędziów TK w stanie spoczynku. A w jej zarządzie są akademicy, profesorowie – sędziowie TK w stanie spoczynku Piotr Tuleja (prezes Towarzystwa) i Marek Zubik (wiceprezes) oraz Sławomir Patyra, Lech Jamróz i Aldona Domańska. Z uwagi na wagę sprawy publikujemy w całości ich stanowisko:
„Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w sprawie wyboru przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 20 kwietnia 2026 roku.
Konstytucja w art. 194 ust. 1 stanowi, że wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest wyłączną kompetencją Sejmu.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 roku K 34/15 oraz wyroku z dnia 9 grudnia 2015 roku, K 35/15 dokonał jednoznacznej wykładni przepisów regulujących wybór sędziów TK oraz zasad objęcia przez nich urzędu wskazując m.in., że:
Wybór sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonany w dniu 13 marca 2026 roku zaktualizował obowiązek Prezydenta, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Okres, jaki minął od wyboru przez Sejm tych Sędziów przekracza rozsądne granice niezwłocznego działania w celu odebrania ślubowania od tych osób.
Jednocześnie Prezydent nie przedstawił żadnych nadzwyczajnych, obiektywnych i niebudzących wątpliwości sytuacji, które by pozwalały na przedłużanie tego stanu. W tej sytuacji Prezydent nie dokonując niezwłocznego zaprzysiężenia Sędziów nie wykonał ciążącego na nim obowiązku”.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.
Komentarze