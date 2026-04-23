23 kwietnia 2026 Święczkowski straszy nowych sędziów TK. Grożą im dyscyplinarki Były Prokurator Krajowy i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski grozi konsekwencjami prawnymi sędziom Magdalenie Bentkowskiej i Dariuszowi Szostkowi. Może zainicjować wobec nich postępowanie dyscyplinarne, za domaganie się przestrzegania prawa i Konstytucji. Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut

Prezes TK Bogdan Święczkowski (na zdjęciu u góry), były zaufany Zbigniewa Ziobry, zażądał wyjaśnień od dwóch nowych sędziów TK. Wystosował do nich w poniedziałek (20 kwietnia 2026 r.) pismo. I dał im czas na odpowiedź do 22 kwietnia, pod rygorem podjęcia dalszych kroków prawnych. Termin już minął.

Święczkowski chce, by nowi sędziowie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek tłumaczyli się ze złożonego niedawno zawiadomienia do prokuratury. W połowie kwietnia złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 roku: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego”.

Chodzi o czterech sędziów, od których prezydent Karol Naworcki bezprawnie i łamiąc Konstytucję nie przyjął ślubowania. Przyjął je tylko od Bentkowskiej i Szostka, których prezes TK dopuścił do orzekania w Trybunale. Pozostali czterej sędziowie złożyli więc ślubowanie w Sejmie, co jest dopuszczalne. Ale Święczkowski tego nie uznaje i nie dopuszcza ich do orzekania.

Święczkowki chce zawiadomić Prokuraturę

Dlatego Bentkowska i Szostek złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając, że „doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego oraz niepodpisaniu wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania”.

Kwalifikują to jako czyn z artykułów 218 i 231 kodeksu karnego. Pierwszy przepis mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków służbowych. Drugi o łamaniu praw pracowniczych sędziów TK.

Święczkowski zażądał od Bentkowskiej i Szostka potwierdzenia, czy złożyli takie zawiadomienie, bo ma to znaczenie dla oceny przez niego ich zachowania „przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz podjęcia w związku z tym zachowaniem przewidzianych przez prawo działań”.

Jakie to działania? Wyłożono to wprost w komunikacie na stronie TK. Napisano w nim, że Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez tych sędziów przestępstwa fałszywego zawiadamiania o przestępstwie.

„Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie „występu” w Sejmie RP [Bentkowska i Szostek też złożyli tam ślubowanie – red.]” – napisano w komunikacie. Sędziowie Bentkowska i Szostek nie przestraszyli się zapowiedzi Święczkowskiego.

Śledztwo w sprawie działań Święczkowskiego

W środę 22 kwietnia odpisali prezesowi TK, że są zdumieni żądaniem. Pytają, w jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej żąda od nich wyjaśnień. Wszak prezes TK nie prowadzi postępowań dyscyplinarnych, co najwyżej w drodze losowania może wyznaczyć rzecznika dyscyplinarnego. Przypomnieli też, że w Polsce zgodnie z artykułem 304 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego każdy, kto ma wiedzę o popełnionym przestępstwie, ma obowiązek powiadomić o tym prokuraturę lub policję.

Również w środę Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie o wszczęciu śledztwa n.in. ws. działań prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który nie dopuszcza do orzekania czterech nowych sędziów Trybunału. Śledztwo obejmuje działania wszystkich osób zatrudnionych w TK, których obowiązkiem jest zapewnienie warunków do pracy dla sędziów.

W tym śledztwie prokuratura oceni też działania pracowników kancelarii prezydenta w związku z nieprzyjęciem przez Nawrockiego ślubowania od czterech nowych sędziów.

Śledztwo toczy się w kierunku „ułatwienia Prezydentowi RP niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 roku, poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w RP”.

Prokuratura Krajowa informuje, że śledztwo to wszczęto na skutek zawiadomienia sędziów TK Bentkowskiej i Szostka oraz na skutek polecenia Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, który wcześniej wniósł o podjęcie czynności sprawdzających.

Nowi sędziowie TK wybrani przez Sejm w lutym 2026 roku. Od prawej stoją: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski. Fot. Anna Styrzak/Kancelaria Sejmu.

Konstytucjonaliści: prezydent musi przyjąć ślubowanie od nowych sędziów TK

W sprawie bezprawnych działań prezydenta Karola Nawrockiego, który blokuje czterech nowych sędziów Trybunału, jednoznaczne stanowisko zajął zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Organizacja liczy 163 członków-prawników, w tym sędziów TK w stanie spoczynku. A w jej zarządzie są akademicy, profesorowie – sędziowie TK w stanie spoczynku Piotr Tuleja (prezes Towarzystwa) i Marek Zubik (wiceprezes) oraz Sławomir Patyra, Lech Jamróz i Aldona Domańska. Z uwagi na wagę sprawy publikujemy w całości ich stanowisko:

„Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w sprawie wyboru przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 20 kwietnia 2026 roku.

Konstytucja w art. 194 ust. 1 stanowi, że wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest wyłączną kompetencją Sejmu.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 roku K 34/15 oraz wyroku z dnia 9 grudnia 2015 roku, K 35/15 dokonał jednoznacznej wykładni przepisów regulujących wybór sędziów TK oraz zasad objęcia przez nich urzędu wskazując m.in., że:

Wybór sędziów TK należy postrzegać jako procedurę mającą zapewnić Trybunałowi Konstytucyjnemu możliwość wykonywania konstytucyjnie określonych funkcji.

Nie można w taki sposób interpretować unormowań konstytucyjnych bądź ustawowych, odnoszących się do procedury zmierzającej do obsadzenia składu TK, który prowadziłby do zaprzeczenia niezależności tego organu, bądź też uniemożliwiał właściwe funkcjonowanie Trybunału.

Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego TK jest definitywna i nie podlega wzruszeniu.

Kompetencja Prezydenta do odebrania ślubowania od wybranych sędziów jest obowiązkiem Prezydenta.

Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego przez Sejm sędziego Trybunału nie polega na współudziale Prezydenta w kreowaniu składu personalnego TK.

Prezydent nie ma kompetencji do dokonywania samodzielnej oceny ani podstaw prawnych dokonanego wyboru, ani prawidłowości procedury, która została w danym wypadku zastosowana przez Sejm.

Osoba wybrana przez Sejm z chwilą wyboru staje się Sędzią Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu art. 194 ust. 1 Konstytucji. Prezydent ma obowiązek niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent nie ma swobody w uznaniu co do odebrania lub nieodebrania ślubowania od osoby wybranej przez Sejm na stanowisko sędziego TK. Przyjęcie odmiennego poglądu, przyznającego Prezydentowi swobodę w zakresie decydowania o ewentualnym przyjęciu bądź nieprzyjęciu ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm oznaczałoby wykreowanie normy ustawowej, która czyniłaby z Prezydenta dodatkowy, oprócz Sejmu, organ mający prawo decydowania o składzie Trybunału Konstytucyjnego

Każdy inny sposób rozumienia przepisu ustawy niż nakazujący Prezydentowi niezwłoczne odebranie ślubowania, jest konstytucyjnie niedopuszczalny.

Należy przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy, który przewidywał możliwość złożenia ślubowania przez sędziów w terminie 30 dni od ich wyboru. Przepis ten naruszał nakaz niezwłocznego odebrania ślubowania przez Prezydenta.

Jeżeli sędzia jest wybierany przez Sejm po zwolnieniu się danego miejsca sędziowskiego, jego kadencja rozpoczyna się wraz z wyborem.

Nieprzyjęcie niezwłocznie przez Prezydenta ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego TK nie tylko stanowi naruszenie obowiązku określonego w ustawie, ale również oznacza wkroczenie przez organ władzy wykonawczej w sferę konstytucyjnej kompetencji Sejmu, jako organu władzy ustawodawczej, będącego organem przedstawicielskim Narodu oraz w niezależność i odrębność organów władzy sądowniczej, co jest działaniem niezgodnym z art. 10 Konstytucji.

Kształtując kompetencje poszczególnych organów państwowych, ustawodawca nie może naruszyć istotnego zakresu danej władzy, która w odniesieniu do Sejmu wynika z art. 194 ust. 1 Konstytucji. Konstytucja ani ustawa nie przyznają Prezydentowi kompetencji pozwalającej na swobodne wyznaczanie początku kadencji sędziego TK.

Wybór sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonany w dniu 13 marca 2026 roku zaktualizował obowiązek Prezydenta, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Okres, jaki minął od wyboru przez Sejm tych Sędziów przekracza rozsądne granice niezwłocznego działania w celu odebrania ślubowania od tych osób.

Jednocześnie Prezydent nie przedstawił żadnych nadzwyczajnych, obiektywnych i niebudzących wątpliwości sytuacji, które by pozwalały na przedłużanie tego stanu. W tej sytuacji Prezydent nie dokonując niezwłocznego zaprzysiężenia Sędziów nie wykonał ciążącego na nim obowiązku”.

