Jak wynika z prognoz liczby mandatów nowy rząd utworzy konserwatywna Partia Ludowa wraz ze skrajnie prawicowym Voxem i regionalnym Związkiem Ludu Nawarry. Gotowość współpracy konserwatystów z Europejskiej Partii Ludowej ze skrajną prawicą budzi jednak wielkie kontrowersje

Jak wynika z sondażu pracowni Sigma Dos dla hiszpańskiego nadawcy publicznego RTVE, socjaliści pod rządami premiera Pedra Sáncheza tracą władzę w Hiszpanii. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) uzyskała 28,8 proc. głosów. Na opozycyjną, konserwatywną Partię Ludową (PP), kierowaną przez Alberta Núñeza Feijóo, zagłosowało 32,2 proc. wyborców. Skrajnie prawicowy Vox Santiago Abascala zdobył 16,2 proc. głosów, natomiast lewicowy Front Szeroki (Frente Amplio) uzyskał 5,7 proc. Na lewicowe Podemos zagłosowało 0,7 proc. wyborców, co, według prognoz, nie wystarczy do uzyskania reprezentacji parlamentarnej.