Fiasko ws. budżetu UE. Szczyt bez porozumienia, von der Leyen apeluje o „niesabotowanie UE”
Niemal 12 godzin negocjacji, burzliwe rozmowy za zamkniętymi drzwiami i ani kroku w stronę kompromisu. Spór o przyszły budżet UE coraz mocniej dzieli Europę. Jedni chcą kolejnych miliardów oszczędności, inni mówią o strategicznym błędzie. O co walczy Polska?
Niemal 12 godzin negocjacji i brak porozumienia – tak zakończyły się czwartkowe rozmowy przywódców UE na temat nowego wieloletniego budżetu. Finałem maratonu negocjacyjnego była zaledwie jedenastominutowa konferencja prasowa. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdzili, że unijnym liderom nie udało się wypracować kompromisu.
– Nie osiągnęliśmy porozumienia – przyznał António Costa.
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