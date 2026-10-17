0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.plFot. Grzegorz Celeje...
17 października 2026

Ile zagrożenia, a ile straszenia? Licealiści o atakach nożowników

przeczytasz w 11 minut

„Strachu jest nawet więcej niż w tamten »krwawy piątek«. Ale z drugiej strony, czuję, że to jest mocno nakręcone, że dostajemy jakieś pół plotki, pół takie nie wiadomo co” — opowiada licealistka. „Zanim zacznę panikować, staram się pomyśleć” – mówi nam licealista. Boją się bardziej na ulicy niż w szkole.

Dodaj nas w Google
Google News

O atakach, które miały miejsce się w kilku szkołach, dyskutują politycy, psycholożki, edukatorzy, publicyści, eksperci od wszystkiego. Brakuje tylko tych, których to najbardziej dotyczy — młodych ludzi. Dlatego oddajemy im głos.

Rozmawiam z Julią, licealistką z Warszawy, i Karolem, licealistą z dużego miasta. Oboje są w III klasie i mają po 16 lat. Julia chciała wystąpić pod swoim nazwiskiem, ale w czasach powszechnego hejtu mogłoby to być dla niej ryzykowne, więc oba imiona zostały zmienione.

Rozmawiałem z nimi osobno, ale pytania były podobne, więc połączyłem ich odpowiedzi w jeden tekst.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Edukacja

przemoc rówieśnicza

przemoc w szkole

Na zdjęciu Piotr Pacewicz
Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze

Nasze tematy