Zaloguj się, aby zapisać na później 17 października 2026 Dodaj nas w Google

Ile zagrożenia, a ile straszenia? Licealiści o atakach nożowników

Piotr Pacewicz przeczytasz w 11 minut

„Strachu jest nawet więcej niż w tamten »krwawy piątek«. Ale z drugiej strony, czuję, że to jest mocno nakręcone, że dostajemy jakieś pół plotki, pół takie nie wiadomo co” — opowiada licealistka. „Zanim zacznę panikować, staram się pomyśleć” – mówi nam licealista. Boją się bardziej na ulicy niż w szkole.

Dodaj nas w Google Skomentuj