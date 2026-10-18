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Prawa autorskie: Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.plFot. Adam Stepien / ...
18 października 2026

„Myśleli, że to książki, a dostarczali zapalniki”. Jak przestępcy wikłają dzieci w sieci [Rozmowa]

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Szantaże seksualne są kagańcem, pieniądze i żerowanie na poczuciu odrzucenia – wędką, kult przemocy – budowaniem przynależności – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka.

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  • Typowym narzędziem krzywdzenia dzieci i wpływów tych środowisk są czaty i komunikatory. W zasadzie nie ma dostępu do treści i materiałów, które są tam przesyłane i prezentowane.
  • Im zależy wyłącznie na kulcie destrukcji i przemocy. Chodzi o nienawiść do świata, skrajną mizantropię, której paliwem jest poczucie bycia odrzuconym i poczucie braku sprawczości. A to czyni osoby rekrutowane przez sieci The Com podatnymi na teorie spiskowe i manipulacje.
  • W Europie w ubiegłym roku odnotowaliśmy 127 proc. wzrost liczby szantaży w sieci. Internet Watch Foundation zwracało uwagę, że 98 proc. pokrzywdzonych stanowili chłopcy w wieku od 14 do 17 roku życia.
  • Unijny DSA, czyli Akt o usługach cyfrowych, obejmuje dziś tylko tych największych graczy na rynku platform. A dzieci często używają tych, które nie są objęte tymi regulacjami. Jeśli wypchniemy ich z tych dużych platform, zejdą do podziemia, gdzie jest jeszcze więcej brutalnych treści. Dlatego naszym celem powinno być cywilizowanie przestrzeni platform i czynienie ich bezpiecznymi dla wrażliwych grup społecznych.

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Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

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