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Prawa autorskie: Fot. Aleksandra StefanowiczFot. Aleksandra Stef...
07 listopada 2026

„J*bać Tuska!” Uczniowie szkoły mundurowej na proteście pod TK. Nauczycielki nie reagowały

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Przyjechali do Warszawy na szkolną wycieczkę do Sejmu. Kilka godzin później, w mundurach i pod opieką nauczycielek, skandowali pod Trybunałem Konstytucyjnym „J*bać Tuska” i „J*bać TVN”. W piątkowej demonstracji uczestniczyli licealiści szkoły mundurowej z Zamościa.

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Piątek, 6 listopada, około godz. 16.50. Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwa protest środowisk prawicowych i skrajnie prawicowych. Wśród demonstrantów wyróżnia się duża grupa nastolatków w szkolnych mundurach.

„J*bać Tuska!”, „J*bać TVN!”, „Ruda wrona orła nie pokona!” – skandują razem z pozostałymi uczestnikami demonstracji.

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Na zdjęciu Aleksandra Stefanowicz
Aleksandra Stefanowicz

Dziennikarka, reporterka i dokumentalistka. W latach 2023-2025 pracowała dla BBC News, obecnie freelancerka. Laureatka Grand Press Photo 2025 w kategorii Young Poland za reportaż z trzęsienia ziemi w Maroku. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się prawami człowieka, migracją, nierównościami społecznymi i tematyką międzynarodową.

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