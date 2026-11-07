„J*bać Tuska!” Uczniowie szkoły mundurowej na proteście pod TK. Nauczycielki nie reagowały
Przyjechali do Warszawy na szkolną wycieczkę do Sejmu. Kilka godzin później, w mundurach i pod opieką nauczycielek, skandowali pod Trybunałem Konstytucyjnym „J*bać Tuska” i „J*bać TVN”. W piątkowej demonstracji uczestniczyli licealiści szkoły mundurowej z Zamościa.
Piątek, 6 listopada, około godz. 16.50. Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwa protest środowisk prawicowych i skrajnie prawicowych. Wśród demonstrantów wyróżnia się duża grupa nastolatków w szkolnych mundurach.
„J*bać Tuska!”, „J*bać TVN!”, „Ruda wrona orła nie pokona!” – skandują razem z pozostałymi uczestnikami demonstracji.
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