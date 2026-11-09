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Skąd wziął się terror w Krakowie: zabijanie dla zabijania, czy ideologii? Pytamy eksperta

Marcel Wandas przeczytasz w 6 minut

„System może złapać zamachowca nie wtedy, kiedy on już planuje, ale i wcześniej, kiedy daje po sobie poznać, że coś jest nie tak” – mówi ekspert ds. terroryzmu, dr Kacper Rękawek. "Ale my takiego systemu przez ostatnich 25 lat nie zbudowaliśmy, mimo globalnej wojny z terroryzmem'

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