Skąd wziął się terror w Krakowie: zabijanie dla zabijania, czy ideologii? Pytamy eksperta
„System może złapać zamachowca nie wtedy, kiedy on już planuje, ale i wcześniej, kiedy daje po sobie poznać, że coś jest nie tak” – mówi ekspert ds. terroryzmu, dr Kacper Rękawek. "Ale my takiego systemu przez ostatnich 25 lat nie zbudowaliśmy, mimo globalnej wojny z terroryzmem'
Pod względem sposobu działania sprawcy zamach w Krakowie przypominał ataki motywowane skrajnie prawicowymi pobudkami. Nie można jednak odrzucić też innych hipotez, w tym motywu nihilistycznego i chęci zasiania chaosu bez pobudek politycznych.
Na świecie znane są już techniki pracy z osobami, które mogłyby dopuścić się takich czynów, na długo, zanim zdecydują o ataku.
Mówi nam o tym dr Kacper Rękawek, ekspert ds. bezpieczeństwa i badacz terroryzmu z International Centre for Counter-Terrorism w Hadze i Centrum Badań nad Ekstremizmem Uniwersytetu w Oslo.
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