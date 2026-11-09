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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
09 listopada 2026

Skąd wziął się terror w Krakowie: zabijanie dla zabijania, czy ideologii? Pytamy eksperta

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„System może złapać zamachowca nie wtedy, kiedy on już planuje, ale i wcześniej, kiedy daje po sobie poznać, że coś jest nie tak” – mówi ekspert ds. terroryzmu, dr Kacper Rękawek. "Ale my takiego systemu przez ostatnich 25 lat nie zbudowaliśmy, mimo globalnej wojny z terroryzmem'

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Pod względem sposobu działania sprawcy zamach w Krakowie przypominał ataki motywowane skrajnie prawicowymi pobudkami. Nie można jednak odrzucić też innych hipotez, w tym motywu nihilistycznego i chęci zasiania chaosu bez pobudek politycznych.

Na świecie znane są już techniki pracy z osobami, które mogłyby dopuścić się takich czynów, na długo, zanim zdecydują o ataku.

Mówi nam o tym dr Kacper Rękawek, ekspert ds. bezpieczeństwa i badacz terroryzmu z International Centre for Counter-Terrorism w Hadze i Centrum Badań nad Ekstremizmem Uniwersytetu w Oslo.

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Bezpieczeństwo

Kraków

zamach w Krakowie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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