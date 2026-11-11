Kto by chciał zostać Polakiem?

Przy święcie 11 listopada warto wspomnieć o tych, którzy chcieli być Polakami, porównywali się do nas, szukali polskich korzeni albo wręcz Polaków udawali… Na przykład o carze Pawle.

Polskie media z dumą odnotowują, jak ostatnimi czasy obcokrajowcy chwalą nasz kraj. Krajobrazy, zabytki, bezpieczeństwo, schludne ulice, a nawet sprawną komunikację i ciekawą kuchnię. Nie przeszło też bez echa, że o polskie obywatelstwo wystarał się znany amerykański aktor Jesse Eisenberg, którego żydowscy przodkowie wyemigrowali za Atlantyk znad Wisły. Także australijska aktorka Isla Fisher, była żona sławetnego Sachy Barona Cohena (czyli Borata), zdradziła mediom, że stara się o polskie paszporty dla dzieci. Tu procentują raczej nie sentymenty, lecz przynależność Polski do Unii Europejskiej, dająca jej obywatelom realne korzyści.