17 maja 2026 Pomóżmy Ukraińcom – mamy 1,5 miliona! Agnieszka Holland: państwo zdezerterowało, a zbiórka hula O 18.25 w niedzielę osiągnęliśmy próg 1,5 mln zł. Jak mówi nam Agnieszka Holland, po dezercji państwa zbiórka „Pomóżmy Ukraińcom" hula i przywraca nadzieję. Dołącz i ty, wpłać na pomagam.pl ile możesz, dla tych, którym politycy zabrali wszystko Piotr Pacewicz przeczytasz w 4 minuty

Uwaga! Zbiórkę „Pomóżmy Ukraińcom” znajdziesz tutaj. Przeczytaj i dołącz do nas.

Powyższy obrazek pokazuje, że skala zaangażowania rośnie, piątego dnia zbiórki uzyskaliśmy cel 1,5 mln (wcześniej go kilkakrotnie podnosząc, bo wpłaty idą lepiej niż się spodziewaliśmy). Określiliśmy kolejny pułap na 2,0 mln zł, ale nadzieje mamy znacznie większe, zgodnie z zasadą, że „sky is the limit”. Zwłaszcza, że do akcji przyłączyło się do tej pory tylko niecałe 12 tys. osób.

13 maja 2026 rano razem z fundacją Polskie Forum Migracyjne zaapelowaliśmy o wpłacanie pieniędzy dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku styczniowej ustawy wygaszającej stracili opiekę medyczną, 800+, zasiłki czy miejsce w DPS,. Polscy politycy zdecydowali bowiem, że wsparcie należy się tylko tym, którzy pracują i płacą podatki.

Od 5 marca 2026 tysiące osób znalazło się w dramatycznej sytuacji. Nie mogą kontynuować leczenia, w tym onkologicznego, a szpitale żądają zapłaty za już wykonane operacje. Matki z trójką dzieci nie stać na dalszy wynajem kawalerki.

Uwaga! W pierwszej wersji tekstu podaliśmy, że jako pierwsza z naszej pomocy skorzystała Ukrainka w zagrożonej ciąży. Szczegóły tego przypadku podamy jutro.

Aktualizacja. Jak wyjaśnia fundacja Polskie Forum Migracyjne, Ukrainka, mieszkanka woj. opolskiego, ma status UKR i jest zagrożonej ciąży. Wcześniej korzystała z wizyt i badań i zgodnie z przepisami za nie nie płaciła (osobom w ciąży nadal przysługuje prawo do bezpłatnego leczenia). Rzecz w tym, że lekarka Ukrainki jest na urlopie do 8 czerwca i jedynym sposobem wykonania badania USG była usługa komercyjna. Pracowniczka fundacji uznała, że w sytuacji zagrożenia ciąży Ukrainki udzielimy jej jednorazowego wsparcia w wysokosci 400 zł.

Uchodźcy mają trudności nawet w zawieraniu dobrowolnego ubezpieczenia (co kosztuje niemało, bo 830 zł miesięcznie), gdyż NFZ żąda tzw. opłaty dodatkowej (nawet 18 tys. zł!). Fundusz argumentuje, że uchodźcy wprawdzie leczyli się za darmo na mocy specustawy z marca 2022, ale formalnie nie byli ubezpieczeni.

NFZ stawia uchodźczynie i uchodźców w sytuacji kafkowskiej, bo wynika z tego, że w latach 2022-2025 powinni byli płacić składki na NFZ pomimo tego, że mieli leczenie za darmo.

Lewica wpisuje się w prawicę

Politycy, w tym nawet z Lewicy, powtarzają, że wszystko jest OK. Andrzej Szejna tłumaczył w programie „Kwiatki polskie”: „Zostały wprowadzone ograniczenia w dostępie do usług, ale nie są aż tak drastyczne, jak się o tym mówi, dlatego, że wszystkie osoby, które pracują, są ubezpieczone, wszystkie te, które płacą podatki są ubezpieczone”.

Nasza akcja może jednak wywołać jakąś refleksję. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział w radiu TOK FM, że… sam weźmie udział w zbiórce i że możliwe są korekty, przede wszystkim w kontynuacji leczenia ratującego życie.

Naszą akcję wsparł w wywiadzie dla OKO.press prezydent Polski w latach 1995-2005, Aleksander Kwaśniewski. „Odruch pomocy i solidarności [z 2022 roku] nie zniknął. Chyba więcej ludzi niż nam się czasem wydaje rozumie, jakie znaczenie mają społeczne związki, współpraca polsko-ukraińska” – mówił.

„Liberałowie, a i Lewica w jakimś stopniu, nie mają odwagi, żeby podjąć narrację proeuropejską, proobywatelską, proukraińską i w tym szukać szans wyborczych” – zapytaliśmy.

„Jest tak, jak pan mówi, że politykom obozu rządowego brakuje odwagi. No, cóż ja mogę powiedzieć poza: odwagi koleżanki i koledzy, odwagi!” – odpowiedział były prezydent.

Kwaśniewski uważa, że akcja jest głosem „tych wszystkich w Polsce, którzy twardo stoją na pozycjach proukraińskich, popierają walkę o niepodległość Ukrainy, którzy wzięli udział w akcie solidarności po ataku Rosji w lutym 2022 roku”. Głosem tym ważniejszym, że temat ukraiński jest i będzie jednym z głównych w politycznej bitwie prawicy z liberałami.

Holland: Przyjęliśmy ich pod swój dach

Poparcie dla zbiórki wyraziła także znana polska reżyserka Agnieszka Holland. Oto jej wypowiedź:

"Kochani, bardzo pragnę namówić Was na wsparcie zbiórki «Pomóżmy Ukraińcom».

Zbiórka hula!

Nie spodziewałam się, że tak wielu spośród nas, Polaków i Polek, zareaguje z empatią i solidarnością na tę zbiórkę.

A jej powód jest dramatyczny. Państwo polskie od początku marca pozbawiło właściwie jakiejkolwiek pomocy, przede wszystkim medycznej, tych najbardziej potrzebujących, najsłabszych uchodźców ukraińskich, którzy znajdują się w naszym kraju.

Także w sytuacji zagrażającej życiu! Bez pomocy znaleźli się chorzy onkologicznie, osoby na dializach. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się ci wszyscy, którzy potrzebują ciągłych leków. Ale także mieszkańcy DPS-ów, mieszkańcy ośrodków zakwaterowania zbiorowego, matki wielodzietne, matki z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wszyscy ci, którzy nie pracują, bo nie mogą pracować i którym państwo polskie obiecało i dało na początku ochronę i podstawowe możliwości przeżycia w godności i w jakimś elementarnym zdrowiu.

Mam nadzieję, że ta zbiórka, akcja medialna, akcja obywatelska,

dotrze do uszu rządzących i że zrozumieją, że popełnili fatalny błąd.

Błąd, którego ceną jest zdrowie i życie ludzkie.

My Polacy przyjęliśmy pod nasz dach ludzi z Ukrainy, nie patrząc na to, czy będą natychmiast w stanie pracować, czy są sprawni, czy są zdrowi, czy są „mięsem roboczym”. Przyjęliśmy ich dlatego, że uciekali przed wojną, którą Ukraina prowadzi również dla nas i za nas.

Cieszę się, że zbiórka idzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie szła jeszcze lepiej. Z drugiej strony martwię się bardzo, że państwo polskie zdezerterowało w obliczu tych najsłabszych" – mówiła Holland.

Jak się zgłaszać po pomoc

Pieniądze przeznaczymy na:

⁠ ⁠finansowanie leczenia, leków, rehabilitacji oraz sprzętu medycznego,

⁠ ⁠wsparcie osób wymagających stałej opieki,

⁠ ⁠pomoc w uzyskaniu dostępu do ochrony zdrowia (np. w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, przenoszeniu emerytur z Ukrainy do Polski, zawieraniu dobrowolnego ubezpieczenia itp.)

⁠ ⁠pomoc w sytuacjach nagłych i szczególnie uzasadnionych (np. krótkoterminowe zakwaterowanie),

⁠ ⁠transport w celu uzyskania pomocy,

⁠ ⁠doradztwo osobom, którym grozi utrata świadczeń.

Prosimy uchodźców i uchodźczynie o zgłaszanie się do fundacji Polskie Forum Migracyjne:

mailowo: [email protected] lub

lub telefonicznie/sms 692 913 993.

Organizatorami zbiórki na pomagam.pl są OKO.press i Polskie Forum Migracyjne, o akcji informują szeroko media: TVN24, Kwiatki Polskie z TVP2, TOK FM, Radio Nowy Świat, radiowa Trójka i inne programy PR, a także media ukraińskie w Polsce. W dystrybucji pomocy wezmą też udział inne fundacje.

Ważne. Pamiętaj, że wpłacając pieniądze, sam decydujesz, czy i ile przeznaczasz na utrzymanie platformy pomagaj.pl (wybierasz odsetek od 0 do 30 proc.).

