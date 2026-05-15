Gawkowski wpłaca na „Pomóżmy Ukraińcom”, których jego rząd pozbawił pomocy. Zapowiada korekty

Żakowski: Chodzi pan z podniesioną głową po Warszawie, widząc, co się dzieje z tymi najbardziej potrzebującymi, najsłabszymi obywatelami Ukrainy, których polskie państwo, mocą decyzji pańskiej koalicji pozbawiło elementarnej, humanitarnej opieki, którym są przerywane dzisiaj terapie nowotworowe, którzy są wyrzucani z DPS, czy pan, jako człowiek Lewicy chodzi z podniesioną głową, pamiętając, że głosował pan za ustawą?

Gawkowski: Ja chodzę z podniesioną głową zawsze, dlatego że uważam, że Lewica dzisiaj w rządzie bardzo dużo rzeczy zrobiła dla Polski. Jeżeli gdzieś się czasami w tej koalicji ktoś pomyli, to pomyli i to był błąd, doprowadzi do tego, że trzeba coś poprawić, to trzeba poprawić. Nad tym też będziemy pracowali, każdym elementem, który ma zapewniać…

Wie pan, ile osób może umrzeć z powodu przerwania tych terapii, zanim wy z tymi pracami…

Ale jestem zasadniczo, powiem to wprost: nie powinno być żadnego przypadku, komu odbieramy jakieś leczenie, które ma mu uratować życie, kropka. I ja w tej sprawie nie mam wątpliwości.

Pana koleżanka pani Dziemianowicz-Bąk odpowiada za sprawy społeczne w tym rządzie.

I jest świetna w tym, co robi.

A ludzie z DPS są wynoszeni do noclegowni, wynoszeni, ludzie chorzy na raka są odłączani od terapii, to leży w waszej sferze odpowiedzialności.

Nie, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jej ministerstwo troskę o każdego człowieka indywidualnie, nie systemowo, ma tak wielką, że to serce jest zawsze otwarte. Widzę, jak walczy na rządzie o każdą złotówkę, o wszystko, co by mogło przyczynić się do wzrostu i systemowego, rent, emerytur i poprawy warunków pracy, i na koniec indywidualnego losu od ośrodka opiekuńczego po każde inne miejsce, w którym o człowieka trzeba się zaopiekować, więc i Lewica dzisiaj w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Są czasami błędy rządu.

A co jest do zrobienia, że minister cyfryzacji to nie ma dużo do zrobienia akurat w sprawach takich, socjalnych.

Ma…

To co zrobi?

Ale nie socjalnych, społecznych, dlatego że dostęp do aplikacji, szansa na to, że ludzie korzystają też z tych komputerów, których się wszyscy, które są w szkołach, to też pomagamy.

Tak, ale tej Ukraince 80-letniej wynoszonej z DPS do noclegowni, wie pan, co to są noclegownie, może pan jakoś pomóc? Może też pan wpłaci na tę zrzutkę?

Cały rząd może pomóc. To nie jest tak, że ministerstwo cyfryzacji może w tej sprawie pomóc. Ale w tych sprawach mamy godność społeczną i na pewno...

Ale ministra polityki społecznej…

Na pewno żadna osoba nigdzie nie zostanie pozostawiona samotnie.

Ale jest

Tak jest. No tak…

Robicie coś w tej sprawie teraz?

Jak dzieją się takie przypadki to i reakcje też przychodzą i jestem pewien, że pani minister, jeżeli to jest część jej odpowiedzialności, będzie reagowała.

Super, bo takie to byłoby fajne, gdybyśmy zobaczyli pozytywną, humanitarną reakcję rządu.