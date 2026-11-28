Miasteczko pod Trybunałem zostaje. PiS i Republika mają kłopot
Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie warszawskiego ratusza i zezwolił na protest pod Trybunałem Konstytucyjnym do 5 stycznia. PiS i Telewizja Republika będą się musieli męczyć z miasteczkiem jeszcze przez miesiąc. Nie jest to im na rękę. Bo pod TK Republika pomaga Donaldowi Tuskowi
Rafał Trzaskowski chciał, by miasteczko środowisk prawicowych protestujących pod Trybunałem Konstytucyjnym zostało zlikwidowane. Decyzja sądu, który nie wyraził na to zgody, jest nie na rękę PiS-owi i Telewizji Republika, która jest spiritus movens tego protestu.
To polityczny paradoks.
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