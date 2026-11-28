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Miasteczko pod Trybunałem zostaje. PiS i Republika mają kłopot

Agata Szczęśniak

Dominika Sitnicka przeczytasz w 8 minut

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie warszawskiego ratusza i zezwolił na protest pod Trybunałem Konstytucyjnym do 5 stycznia. PiS i Telewizja Republika będą się musieli męczyć z miasteczkiem jeszcze przez miesiąc. Nie jest to im na rękę. Bo pod TK Republika pomaga Donaldowi Tuskowi

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