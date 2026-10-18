Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /... Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 października 2026 Dodaj nas w Google Tam, gdzie motyle, tam życie. Dlaczego warto chronić „latające kwiaty” Paweł Średziński przeczytasz w 14 minut Wymieranie motyli jest pierwszym sygnałem pogarszania się stanu środowiska — mówią profesor Marcin Sielezniew i jego żona Izabela Sielezniew, którzy od lat badają tę grupę owadów. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /... Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /...

Lubimy motyle. Wiele osób zwraca uwagę na imago, czyli ich postać dorosłą, kiedy te owady przysiadają na kwiatach i drogach lub przelatują obok nas. Świat motyli jest bardzo bogaty. Oprócz motyli dziennych, które widzimy najczęściej, są również dużo liczniejsze motyle nocne, które pełnią równie ważną – a może nawet większą – rolę w zapylaniu wielu gatunków roślin.

Izabela i Marcin Sielezniewowie już od dawna monitorują, badają i chronią świat motyli. Najczęściej w województwie podlaskim, gdzie od 20 lat małżeństwo badaczy odwiedza stanowiska najrzadszych gatunków motyli w Polsce.