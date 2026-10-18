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Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.pressRys. Mateusz Mirys /...
18 października 2026

Tam, gdzie motyle, tam życie. Dlaczego warto chronić „latające kwiaty”

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Wymieranie motyli jest pierwszym sygnałem pogarszania się stanu środowiska — mówią profesor Marcin Sielezniew i jego żona Izabela Sielezniew, którzy od lat badają tę grupę owadów.

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Lubimy motyle. Wiele osób zwraca uwagę na imago, czyli ich postać dorosłą, kiedy te owady przysiadają na kwiatach i drogach lub przelatują obok nas. Świat motyli jest bardzo bogaty. Oprócz motyli dziennych, które widzimy najczęściej, są również dużo liczniejsze motyle nocne, które pełnią równie ważną – a może nawet większą – rolę w zapylaniu wielu gatunków roślin.

Izabela i Marcin Sielezniewowie już od dawna monitorują, badają i chronią świat motyli. Najczęściej w województwie podlaskim, gdzie od 20 lat małżeństwo badaczy odwiedza stanowiska najrzadszych gatunków motyli w Polsce.

W Polsce stwierdzono aż 3 200 gatunków tych owadów, z czego zaledwie ok. 5 proc. to motyle dzienne. Niestety, na naszych oczach z otoczenia znikają kolejne populacje motyli – nie tylko rzadkich, ale także tych pospolitych. Najważniejsze dla zagrożonych gatunków są murawy, łąki i torfowiska. Ich los zależy od ministerstw, krajowych polityk, decydentów i użytkowników gruntów, na których znajdują się te kluczowe nie tylko dla motyli siedliska. Co czyni ochronę motyli szczególnie trudną.

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Paweł Średziński

Publicysta, dziennikarz, autor książek poświęconych ludziom i przyrodzie: „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Łoś. Opowieści o gapiszonach z krainy Biebrzy”, „Puszcza Knyszyńska. Opowieści o lesunach, zwierzętach i królewskim lesie, a także o tajemnicach w głębi lasu skrywanych, „Rzeki. Opowieści z Mezopotamii, krainy między Biebrzą i Narwią leżącej" i "Borsuk. Władca ciemności. Biografia nieautoryzowana".

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