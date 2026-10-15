Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 października 2026 Dodaj nas w Google MSWiA pod presją społeczną wycofuje się pomysłu karania za pomoc humanitarną migrantom Regina Skibińska przeczytasz w 6 minut Penalizacja pomocy humanitarnej migrantom, zaproponowana przez Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, podzieliła rząd i spowodowała masową krytykę. Jeszcze zanim projekt trafił pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, MSWiA wycofało się z tego pomysłu. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Nakarmienie zupą migrantów, przyniesienie ciepłych i suchych ubrań, użyczenie powerbanków może skończyć się więzieniem. Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w trakcie prac nad projektem zmian w kodeksie karnym zaproponował zaostrzenie przepisów dotyczących ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemców w Polsce. O sprawie pierwsza napisała ”Rzeczpospolita”.

Projekt przewidywał karę do 3 lat więzienia dla osoby, która wiedząc, że ktoś przebywa na terytorium RP wbrew przepisom, umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt.