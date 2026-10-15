MSWiA pod presją społeczną wycofuje się pomysłu karania za pomoc humanitarną migrantom
Penalizacja pomocy humanitarnej migrantom, zaproponowana przez Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, podzieliła rząd i spowodowała masową krytykę. Jeszcze zanim projekt trafił pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, MSWiA wycofało się z tego pomysłu.
Nakarmienie zupą migrantów, przyniesienie ciepłych i suchych ubrań, użyczenie powerbanków może skończyć się więzieniem. Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w trakcie prac nad projektem zmian w kodeksie karnym zaproponował zaostrzenie przepisów dotyczących ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemców w Polsce. O sprawie pierwsza napisała ”Rzeczpospolita”.
Projekt przewidywał karę do 3 lat więzienia dla osoby, która wiedząc, że ktoś przebywa na terytorium RP wbrew przepisom, umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt.
W obecnym stanie prawnym karalne jest udzielanie tej pomocy w zamian za korzyści, po nowelizacji karane miałoby być także pomaganie bezinteresowne. Oznaczałoby to karalność pomocy humanitarnej przy granicy z Białorusią.
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