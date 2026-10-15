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Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...
15 października 2026

MSWiA pod presją społeczną wycofuje się pomysłu karania za pomoc humanitarną migrantom

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Penalizacja pomocy humanitarnej migrantom, zaproponowana przez Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, podzieliła rząd i spowodowała masową krytykę. Jeszcze zanim projekt trafił pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, MSWiA wycofało się z tego pomysłu.

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Nakarmienie zupą migrantów, przyniesienie ciepłych i suchych ubrań, użyczenie powerbanków może skończyć się więzieniem. Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w trakcie prac nad projektem zmian w kodeksie karnym zaproponował zaostrzenie przepisów dotyczących ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemców w Polsce. O sprawie pierwsza napisała ”Rzeczpospolita”.

Projekt przewidywał karę do 3 lat więzienia dla osoby, która wiedząc, że ktoś przebywa na terytorium RP wbrew przepisom, umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt.

W obecnym stanie prawnym karalne jest udzielanie tej pomocy w zamian za korzyści, po nowelizacji karane miałoby być także pomaganie bezinteresowne. Oznaczałoby to karalność pomocy humanitarnej przy granicy z Białorusią.

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Uchodźcy i migranci

Marcin Kierwiński

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

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Regina Skibińska

Absolwentka prawa, z zawodu dziennikarka, przez wiele lat związana z „Rzeczpospolitą”. Trzykrotna laureatka konkursu dziennikarskiego Polskiej Izby Ubezpieczeń i laureatka Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska w 2023 r. Obecnie freelancerka, pisywała m.in. do „Gazety Wyborczej”, miesięcznika „National Geographic Traveler”, „Parkietu”, Obserwatora Finansowego i Prawo.pl. Po latach mieszkania w Warszawie osiadła z gromadką kotów na Podlasiu.

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