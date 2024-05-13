Prawa autorskie: Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jacek Marczewsk...

Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym. Prezes Święczkowski i wiceprezes Sochański odsunięci Zaloguj się, aby zapisać na później Wojciech Kość

Agata Szczęśniak W piątek, 30 października, około godz. 17 przez Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie pojawili się policjanci. Równolegle pojawiła się informacja o zawieszeniu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Sytuacja jest napięta. Przed TK trwa obóz zwolenników PiS pod hasłem obrony Trybunału przed rządem Tuska.

Artykuł jest aktualizowany.

Co się wydarzyło?

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że funkcjonariusze prowadzą czynności w siedzibie TK. Jak podało RMF FM, policja działa w związku z informacją przekazaną przez jednego z sędziów o możliwym zagrożeniu dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników oraz ryzyku zakłócenia porządku publicznego. Miałoby to być powiązane z pojawieniem się w TK sędziów, wybranych przez rządzącą koalicję – których to sędziów nie uznaje wybrany przez rząd PiS prezes Bogdan Świeczkowski i od których nie odbiera ślubowania prezydent Karol Nawrocki (sędziowie ci złożyli ślubowanie w Sejmie).

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się również komunikat dotyczący zawieszenia prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami TK objęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował: „Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne — liczą łącznie 224 strony”.

Nawrocki wraca do Polski

Prezydent Nawrocki poinformował w serwise X, że przerywa lot do Senegalu, gdzie miał przebywać z wizytą do 1 listopada. „W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam” — napisał Nawrocki.

Do interwencji wezwał wcześniej Nawrockiego Jarosław Kaczyński, który przyjechał pod Trybunał Konstytucyjny. „Jest wielki apel do pana prezydenta. Powinien zrobić wszystko, co jest w granicach jego uprawnień, żeby to zostało zatrzymane, to co trwa i się posuwa. A uprawnienia ma niemałe” – powiedział Kaczyński.

Na platformie X Kaczyński napisał, że od dziś Polska jest państwem policyjnym. „Od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu”.

Jaki jest kontekst?

W TK trwa spór o pięcioro sędziów wybranych przez obecny Sejm. Prezydent Karol Nawrocki – bezprawnie, jak twierdzi strona rządowa – odmówił przyjęcia od nich ślubowania. Złożyli je więc w Sejmie, ale prezes Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

Jak opisywało OKO.press, sędziowie zarzucają prezydentowi i prezesowi TK łamanie konstytucji. Ich stanowisko wspiera opinia Komisji Weneckiej, według której prezydent nie może arbitralnie blokować wybranych sędziów.

Rząd od miesięcy zapowiada przełamanie impasu. „Nie możemy wykluczyć tego, że prawo będziemy przywracać za pomocą służb” – mówił 23 września Waldemar Żurek.

„Pomóżcie nam uzdrowić sytuację w Trybunale. (...) Musimy to zrobić. I ja się nie cofnę” – zapowiadał w sierpniu Donald Tusk.