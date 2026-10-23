Prawa autorskie: Fot. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl Fot. Martyna Niecko ... Prawa autorskie: Fot. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl Fot. Martyna Niecko ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 października 2026 Dodaj nas w Google Pięciu sędziów TK do Nawrockiego i Święczkowskiego: Nie macie prawa blokować nas w orzekaniu Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut Sędziowie TK, którzy bezprawnie nie zostali dopuszczeni do orzekania, zarzucają prezesowi TK i prezydentowi łamanie Konstytucji. Nie mogą oni orzekać z powodu rzekomego sporu kompetencyjnego. Od miesięcy nie dostają też wynagrodzenia, bo państwo pozostawiło ich samych sobie. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl Fot. Martyna Niecko ... Prawa autorskie: Fot. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl Fot. Martyna Niecko ...

Ostre w wymowie oświadczenie skierowane do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, byłego Prokuratora Krajowego wydano w piątek 23 października 2026 roku. Podpisało je pięciu sędziów TK wybranych przez Sejm przez rządzącą koalicję, którzy do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa TK. Ślubowania bezprawnie nie przyjął od nich też prezydent, więc złożyli je w Sejmie.

Chodzi o sędziów: Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Macieja Berka. Są oni w trudnej sytuacji, bo od miesięcy – poza Berkiem, który do TK został wybrany niedawno – nie mogą oni orzekać i nie dostają wynagrodzenia. Sędziowie utrzymają się z oszczędności i niewysokiego wynagrodzenia z pracy na uczelniach. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie ma zaś żadnych dochodów. Ubezpieczenie zdrowotne opłaca jej małżonek.