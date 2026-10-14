Komisja Wenecka: Ślubowanie sędziów TK bez Nawrockiego jest ważne [ANALIZA]
Prezydent nie może blokować sędziów TK wybranych przez Sejm – uznała Komisja Wenecka. Podobnie nie może arbitralnie odmawiać powoływania sędziów sądów powszechnych. Szczegółowo analizujemy argumentację Komisji Weneckiej.
Prezydent Karol Nawrocki ma obowiązek niezwłocznie przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Nie może kontrolować ich wyboru ani oceniać ich kwalifikacji. Jeśli bezprawnie odmawia przyjęcia ślubowania, sędziowie mogą dopełnić tej formalności bez jego fizycznego udziału i rozpocząć orzekanie w Trybunale. Tak oceniła Komisja Wenecka, ekspercki organ Rady Europy do spraw konstytucyjnych.
13 października Komisja Wenecka opublikowała opinię dotyczącą kompetencji prezydenta RP w procedurze ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument przyjęto podczas 148. sesji plenarnej Komisji, która odbyła się 9–10 października w Wenecji.
O wydanie opinii zwróciła się 29 czerwca Elvira Kovács, przewodnicząca Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komitet zajmuje się monitorowaniem wykonywania przez państwa członkowskie zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
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