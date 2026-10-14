Komisja Wenecka: Ślubowanie sędziów TK bez Nawrockiego jest ważne [ANALIZA]

Prezydent Karol Nawrocki ma obowiązek niezwłocznie przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Nie może kontrolować ich wyboru ani oceniać ich kwalifikacji. Jeśli bezprawnie odmawia przyjęcia ślubowania, sędziowie mogą dopełnić tej formalności bez jego fizycznego udziału i rozpocząć orzekanie w Trybunale. Tak oceniła Komisja Wenecka, ekspercki organ Rady Europy do spraw konstytucyjnych.