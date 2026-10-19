Prawa autorskie: Fot . Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Grzegorz Celej... Prawa autorskie: Fot . Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Grzegorz Celej...

Zaloguj się, aby zapisać na później 19 października 2026 Dodaj nas w Google Najdroższe pozycje na rachunkach za prąd: mierność polskich polityków i ochrona państwowych spółek Szymon Bujalski przeczytasz w 12 minut Narzekasz na wysokie rachunki i opłaty? Podziękuj politykom. Nic nie pcha nas w kolejne kryzysy energetyczne tak mocno, jak ich słabość i dążenie do utrzymania status quo. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot . Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Grzegorz Celej... Prawa autorskie: Fot . Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Grzegorz Celej...

Nie chodzi o opłacalność, dostępność technologii czy racjonalność zarządzania systemem. Najsensowniejsze i najważniejsze zmiany w polskiej energetyce przegrywają przede wszystkim z jednym: politycznym betonem.

Zanim się temu przyjrzymy, przyznajmy jednak uczciwie – polegająca na wycofywaniu paliw kopalnych transformacja to proces skomplikowany i rozłożony na wiele lat. Polska jest w nią zaangażowana, a nawet może pochwalić się pewnymi sukcesami.