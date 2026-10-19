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Prawa autorskie: Fot . Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.plFot . Grzegorz Celej...
19 października 2026

Najdroższe pozycje na rachunkach za prąd: mierność polskich polityków i ochrona państwowych spółek

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Narzekasz na wysokie rachunki i opłaty? Podziękuj politykom. Nic nie pcha nas w kolejne kryzysy energetyczne tak mocno, jak ich słabość i dążenie do utrzymania status quo.

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Nie chodzi o opłacalność, dostępność technologii czy racjonalność zarządzania systemem. Najsensowniejsze i najważniejsze zmiany w polskiej energetyce przegrywają przede wszystkim z jednym: politycznym betonem.

Zanim się temu przyjrzymy, przyznajmy jednak uczciwie – polegająca na wycofywaniu paliw kopalnych transformacja to proces skomplikowany i rozłożony na wiele lat. Polska jest w nią zaangażowana, a nawet może pochwalić się pewnymi sukcesami.

Na przykład od 2022 do 2025 r. udział węgla w produkcji prądu zmalał z 69,8 do 50,4 proc. Tak dużej zmiany w tym czasie nie odnotowała żadna inna duża gospodarka. A samej Polsce wcześniejszy spadek na podobną skalę (z 90 do 70 proc.) zajął 14 lat. Zmiana jest więc gigantyczna, co najlepiej oddaje poniższy wykres z danymi pochodzącymi z portalu Our World In Data.

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Na zdjęciu Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”.

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