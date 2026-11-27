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Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Dodaj nas w Google Nie kupuj w Black Friday! Zdradzamy sekrety marketingowców #DlaczegoTak Dominika Sitnicka Na początku był Black Friday, do którego dołączył Cyber Monday, które to razem przerodziły się w Black Week, a następnie rozlały w cały Black Month. Tak oto od dziesięcioleci globalny kapitalizm kusi korzystnymi rabatami i promocjami w związku z piątkiem po Święcie Dziękczynienia. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

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Statystyki wskazują, że w tym dniu skokowo rośnie konsumpcja, ale czy te zakupy rzeczywiście się opłacają?

Brytyjska organizacja konsumencka Which? co roku bada ceny wybranego zestawu produktów u największych globalnych sprzedawców i porównuje je z cenami na pół roku przed i na pół roku po Black Friday. W raporcie z 2025 roku okazało się, że 83% badanych produktów było w innych terminach w ciągu tego roku tańsze lub w tej samej cenie. I to nie żadne odstępstwo – w poprzednich latach odsetki te były jeszcze wyższe.

Od kilku lat w UE obowiązuje dyrektywa Omnibus, na mocy której sprzedawcy są zobowiązani do przedstawiania najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Teoretycznie powinno to wyeliminować sytuację, w których sprzedawcy manipulują oznaczeniami cen i promocji. W praktyce Komisja Europejska diagnozuje takie działania nawet w 30-40% badanych przypadków.

W odcinku przyglądamy się jednak nie tylko samej kwestii cen, ale też mechanizmom, które sprawiają, że jesteśmy tak podatni na marketing. Czy wiecie, że większą przyjemność sprawia nam sam etap szukania produktu i kupna niż moment, w którym dostajemy do rąk wybraną rzecz? I jak to możliwe, że według wielu badań z różnych krajów ponad 50% żałuje swoich zakupów, ale jednocześnie większość z nas uważa, że analizujemy ceny i dokonujemy racjonalnych wyborów? I jakie są przyczyny tego, że według niektórych szacunków nie nosimy prawie 30% zawartości naszej szafy?

O tych wszystkich sprawach w najnowszym odcinku #DlaczegoTak rozmawiają dr Konrad Skotnicki (Doktor z TikToka) i Dominika Sitnicka.

Ta publikacja powstała w ramach projektu Gen.EU. Sfinansowane przez Unię Europejską.