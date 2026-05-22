22 maja 2026 Nowi sędziowie TK chcą, by wszyscy sędziowie Trybunału ocenili działania prezesa Święczkowskiego Sześcioro nowych sędziów złożyło wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, w celu rozwiązania „kryzysu konstytucyjnego". Chcą, by wszyscy sędziowie ocenili bezprawne działania prezesa Trybunału Święczkowskiego, który nie dopuszcza do pracy czterech nowych sędziów Mariusz Jałoszewski

Wniosek o zwołanie Zgromadzenia został złożony w piątek 22 maja 2026 roku. Podpisali go nowi sędziowie TK, wybrani przez Sejm w marcu 2026 roku: Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy mogą pracować oraz sędziowie Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski.

Tych czworo sędziów nie jest dopuszczonych do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym przez jego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Blokuje on ich pracę, bo prezydent Karol Nawrocki, łamiąc Konstytucję, nie przyjął od nich ślubowania. Czwórka sędziów złożyła więc ślubowanie w Sejmie i w formie notarialnej zostawiła je w Kancelarii Prezydenta.

Teraz cała szóstka nowych sędziów domaga się, by prezes Święczkowski zwołał Zgromadzenie wszystkich sędziów TK, które oceni jego działania. We wniosku piszą, że Zgromadzenie ma na celu: „wypracowanie działań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego wywołanego niedopuszczaniem prawidłowo wybranych sędziów TK do orzekania”.

Sędziowie podkreślają, że: „odmowa dopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów TK stanowi oczywiste naruszenie prawa, a w szczególności art. 194 Konstytucji RP [przepis mówi, że TK składa się z 15 sędziów-red.]”.

I ostrzegają: „Wszelkie orzeczenia, w których przy wyznaczaniu składu nie zostaną uwzględnieni wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, będą w sposób oczywisty wadliwe, a przez to nieskuteczne. Odmowa dopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów TK uniemożliwia Trybunałowi wykonywanie jego konstytucyjnych obowiązków”.

Cały wniosek nowych sędziów o zwołanie Zgromadzenia publikujemy w dalszej części tekstu.

Choć prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza czworga nowych sędziów do orzekania, to przychodzą oni do pracy. Siedzą w holu Trybunału i składają pisma z żądaniem zapewnienia warunków do pracy i przydzielenia spraw.

Święczkowski to lekceważy. Łamie tym samym zabezpieczenie ETPCz z maja 2026 roku, w którym Trybunał zakazał polskim władzom utrudniania podjęcia orzekania przez czterech nowych sędziów.

W sprawie jego działań, ale też Kancelarii Prezydenta, która przygotowuje dla prezydenta Karola Nawrockiego wszystkie decyzje, trwa śledztwo w Prokuraturze Krajowej. W piątek 22 maja 2026 roku w tej sprawie był przesłuchany jako świadek prezydencki minister Zbigniew Bogucki.

Sędziowie Bentkowska i Szostek, którzy cały czas wspierają pozostałych czterech sędziów, złożyli zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków przez Świeczkowskiego. Złożyli oni też oświadczenie, że nie będą oni orzekać z wadliwymi sędziami dublerami, w pełnych składach i bez pozostałych czterech nowych sędziów.

Ich zdaniem we wszystkich składach orzekających wyznaczonych w marcu 2026 roku, po dacie ich wyboru do Trybunału przez Sejm, powinna uczestniczyć szóstka nowych sędziów. Nieuwzględnianie ich przy obsadzie składów orzekających będzie skutkowało wadliwością składu, a wydany z jego udziałem wyrok będzie można podważać.

Nowi sędziowie TK mają też wsparcie byłych prezesów Trybunału Marka Safjana, Andrzeja Zolla, Bohdana Zdziennickiego i Jerzego Stępnia oraz sędziów TK w stanie spoczynku Ewy Łętowskiej i Mirosława Wyrzykowskiego. Odwiedzili ich oni w siedzibie Trybunału kilka tygodni temu i ostrzegli Święczkowskiego, że niedopuszczanie do pracy wszystkich sędziów będzie skutkować wadliwością składów orzekających.

Wsparcia udzielili im też nowi członkowie odnowionej Krajowej Rady Sądownictwa. Chciało się z nimi spotkać 13 sędziów-członków Rady. Prezes Święczkowski nie pozwolił jednak wpuścić ich do budynku. Ostatecznie sędziowie z KRS i sześcioro nowych sędziów TK spotkali się w siedzibie Rady.

Na zdjęciu u góry nowi sędziowie TK. Od prawej stoją Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Fot. Sejm

Prezes TK Bogdan Święczkowski. Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl.

Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Sędziów TK

Z uwagi na ważność sprawy publikujemy w całości wniosek sześciorga nowych sędziów TK o zwołanie Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Trybunału:

„Warszawa, 18 maja 2026 r.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zwracamy się o niezwłoczne zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem wszystkich sędziów wybranych zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP w celu wypracowania działań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego wywołanego niedopuszczaniem prawidłowo wybranych sędziów TK do orzekania.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP w dniu 13 marca 2026 r. Sejm RP wybrał indywidualnie sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym zostało jednak dopuszczonych jedynie dwoje spośród tych sędziów, chociaż zostali wybrani dokładnie w ten sam sposób co pozostali czworo.

Prawidłowość ich wyboru potwierdził Prezydent RP, zapraszając 1 kwietnia 2026 r. dwoje sędziów na uroczystość ślubowania do Pałacu Prezydenckiego. W ten sposób pośrednio potwierdził zatem prawidłowość wyboru 13 marca 2026 r. pozostałych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Z art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wynika, że to osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa ślubowanie. Przepis nie przewiduje żadnej czynnej roli Prezydenta RP w tym zakresie, nie wynika z niego nawet, by przyjmował on ślubowanie. Czynną rolę przepis przewiduje jedynie dla osoby wybranej na stanowisko sędziego TK.

W dniu 9 kwietnia 2026 r. czworo prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie wobec Prezydenta RP – skierowane tylko i wyłącznie do głowy państwa. Urzędowe tego potwierdzenie (w formie notarialnej) przekazali zarówno do Kancelarii Prezydenta, jak i bezpośrednio na ręce Prezesa TK.

Odmowa ich dopuszczenia do orzekania stanowi zatem oczywiste naruszenie prawa, a w szczególności art. 194 Konstytucji RP, zgodnie z którym zostali wybrani. Wszelkie orzeczenia, w których przy wyznaczaniu składu nie zostaną uwzględnieni wszyscy sędziowie TK, będą w sposób oczywisty wadliwe.

Jest poza jakimkolwiek sporem, że przepisy Konstytucji RP ani żadnych innych aktów prawnych nie dają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej ani Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego kompetencji do „wybierania”, których spośród prawidłowo, zgodnie z Konstytucją RP wybranych przez Sejm RP sędziów Trybunału Konstytucyjnego dopuszczą do orzekania.

W sposób oczywisty i rażący niezgodne z Konstytucją RP jest zatem stanowisko wyrażone w piśmie Prezesa TK z 4 maja 2026 r., w którym stwierdzono, że nie dopuszcza on prawidłowo wybranych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania ze względu na wyjaśnienia przekazane przez Szefa Kancelarii Prezydenta w dniu 27 kwietnia 2026 r.

Bezprawność dopuszczania do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego prawidłowo wybranych 13 marca 2026 r. znajduje potwierdzenie w postanowieniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 (17392/26), w którym ETPC w składzie 7 sędziów wydał jednomyślnie zabezpieczenie nakazujące Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie, aby jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku.

Zgodnie z prawnomiędzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie to jest skuteczne wobec wszystkich władz publicznych RP łącznie i każdej z osobna, a zatem także wobec Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie art. 9 Konstytucji RP ma ono obowiązek respektować postanowienie ETPC z 5 maja 2026 r. (17392/26).

Musi mieć przy tym na względzie, że to postanowienie ETPC zapewnia skuteczność Konstytucji RP, z której wynika, iż organem uprawnionym do wyboru sędziego TK jest tylko i wyłącznie Sejm RP. Jakiekolwiek przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące ślubowania o charakterze ceremonialnym, nie mogą naruszać Konstytucji RP ani Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Jest oczywiste, że postanowienie ETPC z 5 maja 2026 r. skierowane jest przede wszystkim do organów Trybunału Konstytucyjnego. To Prezes TK w sposób arbitralny utrudnia – a w konsekwencji uniemożliwia – objęcie i wykonywanie obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r. Narusza w ten sposób Konstytucję RP, a obecnie także skuteczne i wiążące postanowienie ETPC z 5 maja 2026 r. (17392/26).

Wszystkie organy Trybunału Konstytucyjnego – Prezes, Wiceprezes i Zgromadzenie Ogólne – zobowiązane są wykonywać swoje kompetencje i obowiązki zgodnie z prawem oraz skutecznymi, wiążącymi orzeczeniami sądowymi, w szczególności z postanowieniem ETPC z 5 maja 2026 r. (17392/26). Organy Trybunału Konstytucyjnego nie mogą zasłaniać się ani wyjaśnieniami Szefa Kancelarii Prezydenta, ani stanowiskiem Prezydenta RP.

Nie ma jakiegokolwiek przepisu, który przyznawałby tym osobom uprawnienie do decydowania, których prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego można dopuścić do orzekania. Jest oczywiste, że do orzekania powinien zostać dopuszczony każdy sędzia TK wybrany zgodnie z art. 194 Konstytucji RP.

Odmowa dopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów TK stanowi zatem oczywiste naruszenie prawa, a w szczególności art. 194 Konstytucji RP. Wszelkie orzeczenia, w których przy wyznaczaniu składu nie zostaną uwzględnieni wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, będą w sposób oczywisty wadliwe, a przez to nieskuteczne.

Odmowa dopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów TK uniemożliwia Trybunałowi wykonywanie jego konstytucyjnych obowiązków. Wszystkie zatem organy TK, a zwłaszcza Sędziowie tworzący Zgromadzenie Ogólne, maja obowiązek podjąć działania zmierzające do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego wywołanego niedopuszczaniem prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.

Powoduje to konieczność niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunały Konstytucyjnego z udziałem wszystkich sędziów wybranych zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a zatem uzasadnia niniejszy wniosek”.

Wniosek podpisali nowi sędziowie TK Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski.

W środę 20 maja 2026 roku nowych sędziów TK odwiedziło 13 członków-sędziów nowej KRS. Przed budynkiem Trybunału zrobili z nimi solidarnościowe zdjęcie. Fot. Mariusz Jałoszewski.

W środę 20 maja wsparcie nowym sędziowm TK przyszła też dać grupa obywateli. Fot. Mariusz Jałoszewski.

