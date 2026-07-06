Zaloguj się, aby zapisać na później 06 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Odkrycie OKO.press: dla uchodźców w OZZ-ach Duszczyk gorszy niż Nawrocki Wg przedstawicieli koalicji rządzącej, zwłaszcza Lewicy, na czele z min. Dziemianowicz-Bąk, ograniczanie pomocy uchodźcom to wynik weta wiszącego nad rządem. Tymczasem ustawa wygaszeniowa jest dla grup wrażliwych w OZZ-ach gorsza niż kontr-projekt Nawrockiego z sierpnia 2025 Piotr Pacewicz Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 9 minut Skomentuj

Przeczytaj ten tekst i – jeśli chcesz i możesz – wesprzyj naszą zbiórkę „Pomóżmy Ukraińcom” dowolną wpłatą*. Na koncie już 2,072 mln zł. Wspieramy chorych, starych i dzieci usuwane z OZZ-ów

W całej serii tekstów OKO.press alarmuje, jak dramatyczne skutki ma zapisane w tzw. ustawie wygaszającej radykalne ograniczenie prawa uchodźców do pobytu w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ). Dotknęło ono przede wszystkim dzieci (w wieku ponad 12 miesięcy), osoby starsze, które mają tego pecha, że w Polsce przebywają ich zstępni (dorosłe dzieci lub wnuki), a także samotne matki z trójką dzieci, wcześniej uznawane za grupę wrażliwą uprawnioną do pobytu.

Opublikowaliśmy m.in. „cyrograf”, jaki szefowa dwóch OZZ-ów w Gorzowie Wielkopolskim Joanna Jesis-Polewska musiała — na polecenie lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – „niezwłocznie i osobiście” dać do podpisu większości ze 100 uchodźczyń i uchodźców, którzy w jej ośrodkach znaleźli drugi dom: „Niniejszym oświadczam, że zostałem/am oficjalnie poinformowany/a, że z dniem 1 lipca 2026 tracę prawo do bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania”. Każda uchodźczyni musiała też załączyć listę swoich dzieci, które także zostały wykluczone.

Przeczytaj także:

W sporach wokół tak drastycznych ograniczeń pomocy ukraińskim uchodźcom role są rozpisane.

Prawica z Karolem Nawrockim na czele podkreśla, że pomoc nie może naruszać zasady po pierwsze Polacy, a w skrajnej wersji, żeby lepiej wracali skąd przyszli.

Donald Tusk i liberalowie rządowi wzdychają o ciężarach,

jakie ponosimy z powodu ukraińskiej obecności i podkreślają, jak to Polska i Polacy poświęcają się dla Ukrainy i Ukraińców, a w odpowiedzi brak wdzięczności albo i gorzej. Główny architekt polityki migracyjnej i ustawy wygaszającej wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk podkreśla, że nawet jeśli dochodzi do „pewnych ograniczeń”, to

mają one stymulować podejmowania zatrudnienia.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która chcąc nie chcąc (z naciskiem na nie chcąc) przejęła od MSWiA nadzór nad opieką w OZZ-tach, została zapytana w Faktach po faktach TVN24, jak jej „lewicowe serce” mogło pozwolić na przyjęcie tak drastycznych ograniczeń pomocy grupom szczególnie wrażliwym. "Absolutnie nie pozwoliło i

absolutnie ich nie zaakceptowałam.

Ale rząd musiał zareagować, bo było weto prezydenta do ustawy o pomocy Ukrainie, które sprawiło, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, całkowita pomoc byłaby zlikwidowana, i tak, pod tą presją, trzeba było przygotowywać nowe rozwiązania".

Ta opowieść jest prawdziwa tylko do pewnego stopnia. A jeśli chodzi o OZZ-ty, to raczej nieprawdziwa.

Weto Nawrockiego i... kopiuj wklej prawo do OZZ-ów

Wetując 25 sierpnia 2025 nowelizację ustawy pomocowej, przyjętą przez Sejm 5 sierpnia, Nawrocki stawiał dwa główne zarzuty.

Po pierwsze, zabrakło mu obiecanego [dodajmy — już przez Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej 2025] odebrania uchodźcom świadczeń wychowawczych: „Nie ma ani słowa o ograniczeniu 800 plus dla niepracujących Ukraińców”.

Po drugie, uprawnienia do opieki medycznej mieli mieć nadal wszyscy uchodźcy, zamiast wyłącznie tych, którzy mają ubezpieczenie zdrowotne. Prezydent uznał to za niesprawiedliwe, a nawet ... niekonstytucyjne. „Jeśli chcesz korzystać z usług publicznych w Polsce, musisz pracować i płacić składki i podatki jak Polacy”.

Nawrocki zauważał także, że „ustawa przedłuża okres obowiązywania rozwiązań prawnych (...) m.in. dotyczących możliwości pobytu osób należących do grup wrażliwych w OZZ-ach”. Tak jakby brał oddech, by je ograniczyć.

Rzecz w tym, że tego nie zrobił.

Wetując ustawę większości rządowej, Nawrocki złożył swój projekt. Grupy wrażliwe upoważnione do bezpłatnego pobytu w OZZ-ach opisał identycznie jak w projekcie rządowym z 2 sierpnia. Skupiając się na kwestii opieki medycznej i 800 plus, w tym przypadku zastosował metodę kopiuj-wklej.

I tak prawo do bezpłatnego pobytu i wyżywienia w OZZ przysługiwałoby obywatelowi i obywatelce Ukrainy ze statusem UKR (uchodźcy i uchodźczyni), jeśli spełnia choćby jeden z dziewięciu warunków:

ma orzeczenie o niepełnosprawności (szczegóły poniżej) ukończył: a) w przypadku kobiet – 60. rok życia, b) w przypadku mężczyzn – 65. rok życia – o ile nie pobiera polskiej emerytury; jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia; samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem lub więcej dzieci, o ile przynajmniej jedno nie ukończyło 7. roku życia; jest małoletnim w pieczy zastępczej lub jest małoletnim, na którego nie jest pobierane świadczenie wychowawcze; jest opiekunem tymczasowym ustanowionym dla małoletnich; jest pełnoletnim uczniem szkoły ponadpodstawowej; jest osobą bezpośrednio po hospitalizacji, trwającej przynajmniej 7 dni; z góry pokrył część kosztów pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie w przypadku pobytu: a) małoletniego, na którego pobierane jest świadczenie wychowawcze, b) emeryta, który pobiera polskie świadczenie emerytalne.

Zobacz cały zapis w projekcie prezydenta „Art. 17c. Od dnia 1 listopada 2025 r. wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obywatelowi Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w przypadku posiadania przez niego statusu UKR oraz gdy spełnia jeden z warunków: posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, lub orzeczenie równoważne, o którym mowa w art. 5 pkt 1–2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913) lub jest opiekunem takiej osoby i nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego; ukończył: a) w przypadku kobiet – 60. rok życia, b) w przypadku mężczyzn – 65. rok życia –, o ile nie pobiera polskiego świadczenia emerytalnego; jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesięca życia, na podstawie przedstawionych dokumentów; samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem lub więcej dzieci, o ile przynajmniej jedno z dzieci nie ukończyło 7. roku życia, na podstawie przedstawionych dokumentów; jest małoletnim w pieczy zastępczej lub jest małoletnim, na którego nie jest pobierane świadczenie wychowawcze; jest opiekunem tymczasowym ustanowionym dla małoletnich, o których mowa w art. 25a ust. 1, lub jest opiekunem ustanowionym przez władze ukraińskie, o którym mowa w art. 251 ust. 1; jest pełnoletnim uczniem szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w formie dziennej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a–d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043), nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym ukończył 20. rok życia, na postawie przedstawionych dokumentów; jest osobą bezpośrednio po hospitalizacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Fundusz Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1, trwającej przynajmniej 7 dni, nie dłużej niż do ustania przyczyny będącej powodem hospitalizacji; z góry pokrył część kosztów pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie w przypadku pobytu: a) małoletniego, na którego pobierane jest świadczenie wychowawcze, b) emeryta, który pobiera polskie świadczenie emerytalne”. 17k. Wojewoda ma prawo nakazać natychmiastowe wykwaterowanie obywateli Ukrainy, którzy (...) 3) nie wywiązują się z partycypacji z góry w kosztach pobytu”,

Dla porównania odpowiedni fragment nowelizacji ustawy pomocowej z 5 sierpnia 2025 W rządowym projekcie ustawy z 5 sierpnia 2025 w art. 17c, czytamy, że od dnia 1 listopada 2025 r. wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obywatelowi Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w przypadku posiadania przez niego statusu UKR oraz gdy spełnia jeden z warunków: posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, lub orzeczenie równoważne, o którym mowa w art. 5 pkt 1–2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913), lub jest opiekunem takiej osoby i nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego; ukończył: a) w przypadku kobiet – 60. rok życia, b) w przypadku mężczyzn – 65. rok życia – o ile nie pobiera polskiego świadczenia emerytalnego; jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia, na podstawie przedstawionych dokumentów; samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem lub więcej dzieci, o ile przynajmniej jedno z dzieci nie ukończyło 7. roku życia, na podstawie przedstawionych dokumentów; jest małoletnim w pieczy zastępczej lub jest małoletnim, na którego nie jest pobierane świadczenie wychowawcze; jest opiekunem tymczasowym ustanowionym dla małoletnich, o których mowa w art. 25a ust. 1, lub jest opiekunem ustanowionym przez władze ukraińskie, o którym mowa w art. 251 ust. 1; jest pełnoletnim uczniem szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w formie dziennej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a–d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043), nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym ukończył 20. rok życia, na postawie przedstawionych dokumentów; jest osobą bezpośrednio po hospitalizacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Fundusz Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1, trwającej przynajmniej 7 dni, nie dłużej niż do ustania przyczyny będącej powodem hospitalizacji; z góry pokrył część kosztów pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie w przypadku pobytu: a) małoletniego, na którego pobierane jest świadczenie wychowawcze, b) emeryta, który pobiera polskie świadczenie emerytalne”.

Można by się spodziewać, że rząd ustępując w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego i 800 plus, nie będzie modyfikował własnej decyzji o uprawnieniach do pobytu w OZZ-ach, zwłaszcza że liczba osób z nich korzystających została od 2025 zredukowana z ok. 25,5 tys. do ok. 11-12 tys. w czerwcu 2026 roku.

Ale stało się inaczej.

Ustawa wygaszeniowa — drastyczne ograniczenie

Ustawa wygaszeniowa przygotowana przez rząd i przyjęta przez Sejm 23 stycznia 2026 (a następnie podpisana przez prezydenta) zawęża w sposób drastyczny uprawnienia do korzystania z OZZ-ów, jakie przewidywały oba projekty z sierpnia 2025: zarówno rządowy jak prezydencki.

Z dziewięciu warunków zostało pięć.

orzeczenie o niepełnosprawności (bez zmian); wiek: a) w przypadku kobiet – 60. rok życia, b) w przypadku mężczyzn – 65. rok życia – o ile (1) nie pobiera polskiego świadczenia emerytalnego, ale dodano dwa warunki: (2) nie pracuje i (3) nie posiada na terytorium RP pełnoletnich zstępnych, którzy podlegają obowiązkowi alimentacyjnemu; jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia (bez zmian); jest osobą z zagranicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej (bez zmian); jest osobą bezpośrednio po hospitalizacji trwającej przynajmniej 7 dni (bez zmian).

Jak widać, w porównaniu z projektem prezydenckim z 25 sierpnia 2025, przygotowany przez Macieja Duszczyka projekt MSWiA, który został przyjęty przez Sejm i podpisany przez prezydenta:

pozbawia prawa do pobytu matki sprawujące opiekę nad trójką lub więcej dzieci (punkt 4 projektu prezydenta);

(punkt projektu prezydenta); odbiera prawo do pobytu dzieciom , na które nie jest pobierane świadczenie wychowawcze [800 plus], czyli których rodzice nie pracują (punkt 5 projektu prezydenckiego);

, na które nie jest pobierane świadczenie wychowawcze [800 plus], czyli (punkt projektu prezydenckiego); ogranicza prawo emerytów, dodając dwa warunki: że nie pracują w Polsce (rzadkie przypadki) oraz że nie mają „pełnoletnich zstępnych, którzy podlegają obowiązkowi alimentacyjnemu” (punkt 2).

Ten drugi punkt jest szczególnie absurdalny. Opisywaliśmy w OKO.press przypadki, gdy dorosła córka emeryta przebywa w innym OZZ-cie, albo 19-letni wnuk studiuje na uczelni. Jak już pisaliśmy, pod sam koniec czerwca OZZ-ty otrzymywały informację, że do końca lipca emeryci zostają na starych zasadach.

Projekt przewiduje ponadto minimalne wręcz warunki wsparcia dla nowych uchodźców: 60 dni pobytu w OZZ lub wypłatę świadczenia na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu w RP. Potem uciekający przed wojną uchodźca czy uchodźczyni ma sobie wynająć mieszkanie i zacząć pracować.

Konsultacje w Sylwestra

Przypomnijmy, że w ramach konsultacji społecznych MSWiA zwróciło się 29 grudnia 2025 (po godzinach pracy) do 16 organizacji społecznych „z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie do projektu w terminie do dnia 2 stycznia 2026 r. Skrócony termin uzgodnień wynika z konieczności wejścia w życie projektowanej ustawy z dniem 5 marca 2026 r.”.

Mimo takich warunków organizacje próbowało naprędce komentować. Helsińska Fundacja Praw Człowieka kwestionowała m.in. jedynie 60-dniowy czas pobytu w OZZ nowych uchodźców, a także uznała, że do pobytu powinny mieć prawo osoby wychowujące dziecko do 6 lat (a nie do roku) oraz rodziny wielodzietne (troje dzieci lub więcej niezależnie od wieku) oraz osoby, które doświadczyły tortur lub innych form nieludzkiego traktowania.

Także Ukraiński Dom proponował przywrócenie prawa do pobytu rodzinom z trójką dzieci (lub więcej).

W 11 uwagach do ustawy zgłoszonych w ramach uzgodnień rządowych przez ministrę Dziemianowicz-Bąk jedna dotyczy wymogu, żeby ukraińskich emerytów utrzymywały ich dorosłe dzieci i wnuki mieszkające w Polsce: „Definicja tej grupy wrażliwej nie jest precyzyjna, nie wskazano, w jaki sposób będzie ustalane spełnianie przesłanki nieposiadania zstępnych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi alimentacyjnemu”. W uwagach

nie widać poza tym krytyki ustawy, tak jakby lewicowe serce ministry przestało akurat bić.

Dziemianowicz-Bąk skupiała się na tym, że powierzenie jej odpowiedzialności za OZZ-y jest nielogiczne, bo „jako organ mający w kompetencji sprawy pomocy społecznej – ministerstwo nie posiada żadnych ośrodków ani miejsc zakwaterowania, które mogłyby być przeznaczone na realizację zadań określonych ustawą. Skoro projektodawca zakłada, że pomocy w formie zakwaterowania będzie udzielał minister spraw wewnętrznych przez pierwsze 60 dni, nie ma przeszkód, aby w dalszym okresie tego typu pomocy udzielał ten sam minister”.

Pytanie do rządu

Trudno zatem uznać, że drastyczne ograniczenie praw do pobytu w OZZ osób w najtrudniejszej sytuacji — starych, chorych, rodzin wielodzietnych i dzieci — to wina Nawrockiego. Raczej mamy do czynienia z

polityką migracyjną obecnego rządu, której nikt w koalicji nie umiał, a może nawet nie chciał się przeciwstawić.

Pytanie, skąd wziął się pomysł na tak niehumanitarne podejście, pozostaje bez odpowiedzi.

Warto dodać, że korzystamy tu wyłącznie z oficjalnych dokumentów i wypowiedzi. Być może o drastycznej polityce rządu wobec OZZ-ów decydowały zdarzenia, które nie zostały ujawnione opinii publicznej. Np. sekretne negocjacje z prezydentem, które miały uchronić ustawę wygaszającą przed wetem. Tyle że trudno sobie wyobrazić, by Nawrocki kwestionował rozwiązania, które sam zaproponował rządowi.

* Zwracamy uwagę, że po zadeklarowaniu kwoty, wybierasz dowolną opłatę dla platformy pomagam.pl – od zera do 40 proc. twojej wpłaty

Przeczytaj także: