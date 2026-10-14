Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag... Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag...

Zaloguj się, aby zapisać na później 14 października 2026 Dodaj nas w Google Pajęczyna 764. Dziecięcy pokój z widokiem na przemoc Radosław Korzycki przeczytasz w 11 minut Rodzice są za ścianą. Na ekranie ktoś każe ich dziecku się okaleczyć, skrzywdzić zwierzę albo człowieka i przesłać nagranie. Zanim dorośli zrozumieją, że w pokoju obok dzieje się coś strasznego, nastolatek może już wierzyć, że ludzi z czatu należy bać się bardziej niż policji. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag... Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag...

W Ostrołęce 7 października zaatakował ludzi uzbrojony w nóż dziewiętnastoletni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. Według prokuratury pokrzywdzonych jest dziewięcioro: dwoje nauczycieli, pięcioro uczniów i dwie osoby spotkane poza szkołą. Napastnik usłyszał dziewięć zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Z tych ustaleń nie wynika jednak, by ktoś przez internet kierował jego działaniem.

Dzień później piętnastolatek wtargnął do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowiny w powiecie wyszkowskim. Zaatakował trzy dorosłe osoby, trzydziestosiedmioletnia kobieta zmarła. Sprawą nieletniego zajmuje się sąd rodzinny. Choć nagłówki łączą te napaści w jedną serię, dotyczą ich dwa odrębne postępowania. To, że wydarzyły się dzień po dniu, nie dowodzi jeszcze wspólnego planu.