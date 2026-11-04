Prawa autorskie: 22.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 3/5 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Ministra zdrowia Jolanta Sobieranska - Grenda (p) i rzecznik rzadu Adam Szlapka (l) po konferencji prasowej po posiedzeniu rzadu . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 22.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 22.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 3/5 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Ministra zdrowia Jolanta Sobieranska - Grenda (p) i rzecznik rzadu Adam Szlapka (l) po konferencji prasowej po posiedzeniu rzadu . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 22.09.2026 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 04 listopada 2026 Dodaj nas w Google Koniec z milionerami na NFZ? Sejm ograniczył czas pracy lekarzy. Inni medycy mogą oberwać rykoszetem Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 6 minut Sejm przyjął pakiet zmian, który ma ograniczyć wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia. Rozwiązania przygotowane w odpowiedzi na głośne przypadki bardzo wysokich zarobków lekarzy obejmą jednak znacznie większą grupę pracowników. Zmiany dotyczą także pielęgniarek, położnych i ratowników. Projektem zajmuje się dziś Senat Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 22.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 3/5 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Ministra zdrowia Jolanta Sobieranska - Grenda (p) i rzecznik rzadu Adam Szlapka (l) po konferencji prasowej po posiedzeniu rzadu . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 22.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 22.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 3/5 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Ministra zdrowia Jolanta Sobieranska - Grenda (p) i rzecznik rzadu Adam Szlapka (l) po konferencji prasowej po posiedzeniu rzadu . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 22.09.2026 Warszawa ...

Praca w szpitalu z koniecznością zatrudnienia na co najmniej pół etatu. Nie więcej niż 320 godzin pracy miesięcznie. Maksymalna stawka godzinowa: 240 złotych brutto. W czwartek, 22 października 2026 roku Sejm przegłosował pakiet zmian w ochronie zdrowia. Choć w dyskursie publicznym przewijają się one przede wszystkim w kontekście ukrócenia wielomilionowych zarobków lekarzy, w rzeczywistości nowelizacje mają o wiele szerszy zakres.

Limity nie dotyczą jednak wszystkich pieniędzy, które lekarz może zarobić. Ustawa obejmuje wynagrodzenia związane ze świadczeniami finansowanymi przez NFZ. Praca wyłącznie w prywatnym systemie pozostaje poza tym mechanizmem. Nowe przepisy dotyczą również między innymi pielęgniarek, położnych czy ratowników medycznych – a więc tych, którzy o wynagrodzeniach liczonych w dziesiątkach tysięcy złotych mogą co najwyżej pomarzyć.