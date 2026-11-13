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„Policja zaczęła brutalnie nas atakować i niszczyć namioty”. Relacja z Madrytu

Jowita Olczyk przeczytasz w 6 minut

Dla Isi strajk jest częścią walki o możliwość samodzielnego życia. Jak mówiła podczas demonstracji, chciałaby wyprowadzić się z domu rodzinnego, ale nawet pracując na dwa etaty, nie byłaby w stanie opłacić wynajmu. To doświadczenie, z którym – jak podkreślali uczestnicy protestów – mierzy się dziś większość młodych mieszkańców Madrytu.

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