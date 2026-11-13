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Prawa autorskie: Protesters raise their hands during a nationwide general strike over the country's housing crisis, with workers also demanding greater purchasing power ahead of a snap general election at the end of the month, in Madrid on November 11, 2026. Tens of thousands of protesters marched across Spain during a general strike over housing affordability and purchasing power just weeks before an early general election. (Photo by Thomas COEX / AFP)Protesters raise the...
13 listopada 2026

„Policja zaczęła brutalnie nas atakować i niszczyć namioty”. Relacja z Madrytu

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Dla Isi strajk jest częścią walki o możliwość samodzielnego życia. Jak mówiła podczas demonstracji, chciałaby wyprowadzić się z domu rodzinnego, ale nawet pracując na dwa etaty, nie byłaby w stanie opłacić wynajmu. To doświadczenie, z którym – jak podkreślali uczestnicy protestów – mierzy się dziś większość młodych mieszkańców Madrytu.

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11 listopada w całej Hiszpanii odbył się ogólnokrajowy strajk generalny – pierwszy od 2012 roku. Według szacunków związków zawodowych wzięły w nim udział około cztery miliony osób. Organizowano pikiety i demonstracje, zakłócając funkcjonowanie transportu i zakładów pracy. Wśród głównych postulatów znalazły się sprzeciw wobec gwałtownie rosnących cen mieszkań oraz żądanie poprawy warunków życia.

Strajk zorganizowały największe centrale związkowe – CCOO i UGT – przy wsparciu mniejszych związków oraz organizacji lokatorskich. Impuls do mobilizacji wyszedł jednak z ruchu lokatorskiego, który od tygodni protestował przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.

Skalę problemu pokazują dane UGT Madrid. Według badania opublikowanych w październiku 2026 roku ponad 38 proc. ankietowanych w Madrycie, na pewnym etapie życia obawiało się utraty dachu nad głową. The dane również podają, że 22 proc. ankietowanych członków związku wynajmujących mieszkania przeznacza na czynsz ponad połowę zarobków.

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Na zdjęciu Jowita Olczyk
Jowita Olczyk

Dokumentalistka i niezależna dziennikarka multimedialna. Absolwentka kierunku Film Dokumentalny na University of the Arts London. Zajmuje się tematami społecznymi, środowiskowymi i geopolitycznymi.

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