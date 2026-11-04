Zaloguj się, aby zapisać na później 04 listopada 2026 Dodaj nas w Google

Polski sąd chowa głowę w piasek. 8-letnia Sofia ma dwie mamy. Ale tylko jedną na papierze

Angelika Pitoń

Anton Ambroziak przeczytasz w 6 minut

W akcie urodzenia Sofii wpisane są nazwiska dwóch matek. Siedem lat temu NSA orzekł, że skoro Polska nie uznaje małżeństw tej samej płci, to nie może uznać też ich rodzicielstwa. Prawo się zmieniło, ale sąd nadal nie chce zgodzić się na pełną transkrypcję aktu urodzenia dziewczynki. Sofia nie może więc otrzymać dowodu osobistego czy paszportu z obiema mamami

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