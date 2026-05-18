Porażka prezydenta, nie podzielił 6 sędziów TK. Bentkowska i Szostek nie będą orzekać z dublerami

Mariusz Jałoszewski

18 maja 2026

Chodzi o sędziów Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Tylko od nich prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie, a prezes TK Bogdan Święczkowski dopuścił uch do orzekania.

Ten ruch prezydenta Karola Nawrockiego był obliczony na podział Koalicji, która w marcu 2026 roku w Sejmie wybrała sześciu nowych sędziów oraz na podział wśród tych sędziów. Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwóch sędziów zgłoszonych w Sejmie przez PSL i Polskę 2050. Czyli od Bentkowskiej i Szostka.

A nie przyjął ślubowania od pozostałych czterech nowych sędziów wskazanych przez PO i Lewicę. Czyli od Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy. Oni złożyli ślubowanie w Sejmie i złożyli je w kancelarii prezydenta.

Ten ruch Nawrockiego był też obliczony na to, by Trybunał mógł orzekać w pełnych składach. Taki skład to 15 sędziów, ale minimum to 11. Obecnie w Trybunale jest 9 sędziów, których wybrał PiS. Według rachuby prezydenta sędziowie Bentkowska i Szostek mieli pozwolić, by TK w pełnym składzie rozpoznawał skargi dotyczące najpoważniejszych spraw ustrojowych, w tym dotyczących praworządności.

Plan prezydenta i zapewne PiS nie powiódł się. Sędziowie Bentkowska i Szostek od początku dają wsparcie pozostałym czterem nowym sędziom Trybunału.

A teraz oświadczyli, że nie będą orzekać w pełnych składach, z dublerami i bez pozostałych czterech nowych sędziów. Takie oświadczenie złożyli oni 13 maja 2026 roku w sekretariacie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Przekazali je też wszystkim starym sędziom TK.

W piśmie przypominają, że składy orzekające Trybunału powinny być właściwie obsadzone i „obejmować osoby, których legitymacja do orzekania w Trybunale nie budzi wątpliwości prawnych”.

Dlatego przypominają o wyroku ETPCz ws. Xero Flor z 2021 roku, w którym orzeczono, że skład TK z wadliwym sędzią dublerem jest niewłaściwie obsadzony. A wydany przez taki skład wyrok nie wiąże. W Trybunale sędziami dublerami są Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak.

Sędziowie Bentkowska i Szostek przypominają też o wyroku TSUE z 2025 roku, w którym też podważono legalność sędziów dublerów, którzy powodują, że orzeczenia wydane z ich udziałem są wadliwe. Podkreślają, że wykonanie tych wyroków wiąże Trybunał Konstytucyjny.

Tymczasem dublerzy Piskorski i Wyrembak zostali wskazani do składu orzekającego w sprawie wniosku prezydenta ws. rzekomego sporu kompetencyjnego pomiędzy jego urzędem a Sejmem. Prezydent kwestionuje prawo czterech nowych sędziów do złożenia ślubowania w Sejmie. Choć Sejm był tylko miejscem, bo ślubowanie formalnie złożono wobec prezydenta.

Sędziowie Bentkowska i Szostek w swoim oświadczeniu ponadto wskazują, że skład orzekający do tej sprawy wyznaczono bez udziału czterech nowych sędziów, których do pracy nie dopuszcza Święczkowski. Sędziowie Bentkowska i Szostek przypominają, że ta czwórka ma prawo orzekać i wszystkie składy orzekające bez ich udziału będą wadliwe.

Powołują się na stanowisko byłych prezesów TK Marka Safjana, Bohdana Zdziennickiego, Jerzego Stępnia i Andrzeja Zolla oraz sędziów TK w stanie spoczynku Ewy Łętowskiej i Mirosława Wyrzykowskiego. Taki wniosek płynie też z precedensowego zabezpieczenia ETPCz, który zakazał polskim władzom – w tym prezesowi TK – utrudniania podjęcia funkcji orzeczniczych przez czterech nowych sędziów.

Sędziowie Bentkowska i Szostek zauważają jeszcze, że do sprawy skargi prezydenta na ustawę budżetową sędziego sprawozdawcę wyznaczono niezgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, którą uchwalił PiS.

Chodzi o artykuł 38 ustęp 1, który mówi, że „Sędziów Trybunału do składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza Prezes Trybunału według kolejności alfabetycznej uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału”.

Podkreślają, że w dacie wpływu skargi prezydenta pierwszy w kolejce do jej otrzymania był sędzia Andrzej Zielonacki, a potem Bentkowska i kolejni sędziowie. Tymczasem zarządzeniem Święczkowskiego bez żadnego uzasadnienia jako sprawozdawcę wyznaczono dublera Piskorskiego.

Z tych powodów – w szczególności wyroków europejskich Trybunałów i roty ślubowania, która karze sędziom stać na straży Konstytucji – Bentkowska i Szostek nie będą orzekać w sprawie rzekomego sporu kompetencyjnego. Zaznaczają, że udział w wadliwe sformowanym składzie orzekającym jest naruszeniem Konstytucji, a wydany przez niego wadliwy wyrok nie będzie wyrokiem. I oni nie chcą się przyczynić do jego wydania.

„Sędzia Trybunału może orzekać wyłącznie w prawidłowych składach. Wszelkie inne obowiązki sędziowskie będą przez nas wypełnione z należytą starannością” – podkreślają w oświadczeniu sędziowie Bentkowska i Szostek. Oboje przygotowują stanowiska i wykonują pracę sędziowską, która „nie narusza prawa i orzeczeń sądów”.

Nowi sędziowie TK wybrani w Sejmie w marcu 2026 roku. Od prawej stoją: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrkowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Fot. Sejm.

Jak Święczkowski nie wpuścił 4 nowych sędziów na spotkanie z wysłannikami Rady Europy

Prezes TK Bogdan Święczkowski – były Prokurator Krajowy i były zaufany Ziobry – robi co może, by nie dopuścić do uznania legalności czterech pozostałych nowych sędziów. Nie dopuszcza ich do orzekania, nie mają swoich gabinetów, nie dostają wynagrodzenia. Mimo to przychodzą oni do pracy i siedzą w holu Trybunału.

Kilka tygodni temu odwiedzili ich w holu byli prezesi TK Safjan, Zoll, Stępień i Zdziennicki oraz sędziowie TK w stanie spoczynku Łętowska i Wyrzykowski. W czwartek 14 maja 2026 roku w gmachu Trybunału byli przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Christophe Brico, Didier Marie i Eleanor Hourigan (doradczyni sekretarz Komisji Monitoringowej).

Najpierw spotkali się oni z prezesem Święczkowskim, a potem z sędziami Bentkowską i Szostkiem (rozmowa z nimi trwała 45 minut). Pytali o sytuację w TK. Święczkowski zabronił jednak, by z przedstawicielami Rady Europy w gmachu TK mogli spotkać się pozostali czterej nowi sędziowie. By do tego nie doszło zagranicznych gości wprowadzono bocznym wejściem. A miejsce, w którym siedzieli czterej nowi sędziowie było zagrodzone.

Mimo zabiegów Święczkowskiego przedstawiciele Rady Europy spotkali się na krótko z czwórką nowych sędziów w korytarzu.

Prezes TK Bogdan Święczkowski. Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl.

Święczkowskiemu grożą zarzuty karne za blokowanie nowych sędziów

Prezes TK Bogdan Święczkowski blokuje w orzekaniu czworga nowych sędziów wybranych przez posłów Koalicji w Sejmie w marcu 2026 roku, bo prezydent Karol Nawrocki nie przyjął od nich ślubowania.

Działania Nawrockiego są bezprawne i łamią Konstytucję. Złożenie ślubowania w obecności prezydenta to czynność czysto techniczna, rytuał, obyczaj. W żaden sposób nie wpływa to na status sędziów TK, którzy stają się nimi w dacie wyboru przez Sejm. Tylko parlament wybiera sędziów Trybunału, prezydent nie ma w tym procesie żadnych kompetencji.

Nawrocki zablokował jednak czworo nowych sędziów, którzy za czasów PiS twardo bronili praworządności. I w ten sposób blokuje zmiany w Trybunale, który w całości został obsadzony przez PiS. Prezydent chce zachować wpływy tej partii w TK i jednocześnie daje ochronę Święczkowskiemu, by nie został odwołany z funkcji prezesa TK.

Z powodu działań prezydenta nowi sędziowie złożyli zastępcze ślubowanie w Sejmie, poświadczone przez notariusza. Złożyli je w kancelarii prezydenta. Przychodzą też codziennie do TK i domagają się przydzielenia im pokojów do pracy i spraw, w których będą orzekać. Ale Święczkowski nie uznaje tej czwórki i pozwala im tylko siedzieć w holu Trybunału.

Dlatego sędziowie dopuszczeni przez niego do orzekania – Bentkowska i Szostek – złożyli na niego zawiadomienie do Prokuratury Krajowej, zarzucając mu niedopełnienie obowiązków służbowych i łamanie praw pracowniczych sędziów.

Niedawno Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo. Obejmuje ono też działania wszystkich osób zatrudnionych w TK, których obowiązkiem jest zapewnienie warunków do pracy dla sędziów.

W tym śledztwie prokuratura oceni również działania pracowników Kancelarii Prezydenta w związku z nieprzyjęciem przez Nawrockiego ślubowania od czterech sędziów.

W odpowiedzi Święczkowski zagroził, że złoży na sędziów Bentkowską i Szostka zawiadomienie o złożeniu fałszywego zawiadomienia. I pogroził im postępowaniem dyscyplinarnym w Trybunale.

Na początku maja 2025 roku na wniosek czterech nowych sędziów ETPCz wydał zabezpieczenie zakazujące władzom Polski – w tym prezesowi TK – utrudniania w podjęciu funkcji orzeczniczych przez nowych sędziów. Święczkowski zabezpieczenie zlekceważył, przez co naraża się na kolejne zarzuty karne.

Nowi sędziowie TK Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek nie będą orzekać z sędziami dublerami. Fot. Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl.

