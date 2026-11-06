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06 listopada 2026

Prawda o zarobkach lekarzy właśnie wychodzi na jaw. Takiej skali nikt się nie spodziewał

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Lekarze-milionerzy to nie pojedyncze przypadki, jak sądziliśmy kilka miesięcy temu. Wówczas dane mówiły, że ponad 100 tys. zł miesięcznie zarabia 1 proc. lekarzy. Gdy prezes AOTMiT sugerował, że może ich być 5-10 proc., wielu nie dowierzało. Okazuje się, że może być ich jeszcze więcej.

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Gdy kilka miesięcy temu wybuchła afera w Szpitalu Południowym w Warszawie a do Dawida K. przylgnęło określenie „lekarz-milioner”, opinia publiczna nie tylko zaczęła zaglądać lekarzom do kieszeni, ale i tropić kolejnych milionerów.

„Gazeta Wyborcza” znalazła w Sosnowcu otolaryngologa, który w 2025 roku zarobił w publicznej placówce 1,8 mln zł. Potem Onet znalazł w lubelskim szpitalu urologa, który zarobił przez rok niemal 3 mln zł.

To wszystko pojedyncze przypadki – pisało wówczas wielu. Czy rzeczywiście? Nie dało się tego zweryfikować – ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest płatnikiem, ani nawet Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie miały danych, ile zarabiają w Polsce lekarze. Takich danych nikt rzetelnie nie zbierał. Aż dotąd. Prawda o zarobkach lekarzy przekracza najśmielsze oczekiwania.

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Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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