Prawda o zarobkach lekarzy właśnie wychodzi na jaw. Takiej skali nikt się nie spodziewał
Lekarze-milionerzy to nie pojedyncze przypadki, jak sądziliśmy kilka miesięcy temu. Wówczas dane mówiły, że ponad 100 tys. zł miesięcznie zarabia 1 proc. lekarzy. Gdy prezes AOTMiT sugerował, że może ich być 5-10 proc., wielu nie dowierzało. Okazuje się, że może być ich jeszcze więcej.
Gdy kilka miesięcy temu wybuchła afera w Szpitalu Południowym w Warszawie a do Dawida K. przylgnęło określenie „lekarz-milioner”, opinia publiczna nie tylko zaczęła zaglądać lekarzom do kieszeni, ale i tropić kolejnych milionerów.
„Gazeta Wyborcza” znalazła w Sosnowcu otolaryngologa, który w 2025 roku zarobił w publicznej placówce 1,8 mln zł. Potem Onet znalazł w lubelskim szpitalu urologa, który zarobił przez rok niemal 3 mln zł.
To wszystko pojedyncze przypadki – pisało wówczas wielu. Czy rzeczywiście? Nie dało się tego zweryfikować – ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest płatnikiem, ani nawet Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie miały danych, ile zarabiają w Polsce lekarze. Takich danych nikt rzetelnie nie zbierał. Aż dotąd. Prawda o zarobkach lekarzy przekracza najśmielsze oczekiwania.
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