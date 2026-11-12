Prawie cała Puszcza Białowieska rezerwatem! Wajrak: „Prawie. Zostawianie furtek źle się kończy”
To może być największy rezerwat w Polsce. Obejmie większość Puszczy Białowieskiej. – Złą decyzją jest zostawienie kilku tysięcy hektarów bez ochrony. To olbrzymi fragment na zachodzie Puszczy, w którym zostanie otwarta furtka do powrotu gospodarki leśnej – mówi Adam Wajrak.
Prawie cała Puszcza Białowieska ma stać się rezerwatem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ogłosiła konsultacje społeczne projektu rezerwatu „Puszcza Białowieska Lasy Otwarte im. prof. Simony Kossak”.
„Projektowany obszar otrzymał nazwę »Lasy Otwarte«, aby już na etapie konsultacji dać jasny sygnał: zaproponowana forma ochrony nie wykluczy dostępu publicznego” – informuje RDOŚ.
Uzasadnia, że powołanie rezerwatu pozwoli zakończyć spór z Komisją Europejską dotyczący braku odpowiedniego zabezpieczenia tych cennych przyrodniczo obszarów. W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym uznał, że wcześniejsze intensywne wycinki w Puszczy były niezgodne z prawem. Wezwał też do lepszej ochrony tego terenu.
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