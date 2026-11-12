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Prawa autorskie: fot. Adam Bohdanfot. Adam Bohdan
12 listopada 2026

Prawie cała Puszcza Białowieska rezerwatem! Wajrak: „Prawie. Zostawianie furtek źle się kończy”

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To może być największy rezerwat w Polsce. Obejmie większość Puszczy Białowieskiej. – Złą decyzją jest zostawienie kilku tysięcy hektarów bez ochrony. To olbrzymi fragment na zachodzie Puszczy, w którym zostanie otwarta furtka do powrotu gospodarki leśnej – mówi Adam Wajrak.

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Prawie cała Puszcza Białowieska ma stać się rezerwatem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ogłosiła konsultacje społeczne projektu rezerwatu „Puszcza Białowieska Lasy Otwarte im. prof. Simony Kossak”.

„Projektowany obszar otrzymał nazwę »Lasy Otwarte«, aby już na etapie konsultacji dać jasny sygnał: zaproponowana forma ochrony nie wykluczy dostępu publicznego” – informuje RDOŚ.

Uzasadnia, że powołanie rezerwatu pozwoli zakończyć spór z Komisją Europejską dotyczący braku odpowiedniego zabezpieczenia tych cennych przyrodniczo obszarów. W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym uznał, że wcześniejsze intensywne wycinki w Puszczy były niezgodne z prawem. Wezwał też do lepszej ochrony tego terenu.

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Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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