0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
18 października 2026

Problemy z „Nullem”. Podwojna NIKE dla Szczepana Twardocha

przeczytasz w 7 minut

Kultura od zawsze szuka języka, który pozwoliłby uchwycić specyfikę otaczającej ją rzeczywistości. Nagrodzenie „Nulla” prowokuje pytanie: czy to książka napisana w sprawie, czy literatura to jedna, a zaangażowanie autora we wsparcie Ukrainy w pełnoskalowej wojnie z Rosją to osobna, równoległa narracja?

Dodaj nas w Google
Google News

4 października 2026 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Szczepan Twardoch odebrał główną Nagrodę Literacką Nike oraz Nike Publiczności za powieść „Null”. Była to trzydziesta edycja najważniejszej nagrody literackiej w Polsce. Przed Twardochem podwójną Nike zdobyli tylko dwoje autorów: Marcin Wicha za „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” i Eliza Kącka za „Wczoraj byłaś zła na zielono”.

Ryszard Koziołek, który w latach 2012-2015 był członkiem jury tej nagrody, tak skomentował werdykt: już „Morfina”, a na pewno „Drach” powinny były dostać Nike. Tym bardziej cieszę się, że dostał ją „Null”. Książka, która była konieczna do napisania i chyba tylko Szczepan Twardoch mógł napisać.

Książka konieczna do napisania?

Kultura od zawsze szuka języka, który pozwoliłby uchwycić specyfikę otaczającej ją rzeczywistości. Idiomu, który nie tylko ją opisze, ale też nada jej sens. Język robi to, uwypuklając jedne kwestie, wartościując je pozytywnie lub negatywnie, chowając inne w tle, a jeszcze inne przekłamując. Narracja podpowiada odbiorcom, jak składać w całość pojedyncze wydarzenia: zarówno te, których są naocznymi świadkami, i te, które znają z przekazów medialnych. Jaką nitkę sensu możemy między nimi zaplatać.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Kultura

Nagroda "Nike"

Szczepan Twardoch

wojna w Ukrainie

Na zdjęciu Małgorzata Majewska
Małgorzata Majewska

Językoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka komunikacji w relacjach i autorka książek o języku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się analizą tego, jak słowa ujawniają emocje, budują więź lub prowadzą do konfliktów. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej przyglądała się m.in. terapiom rodzin i komunikacji w związkach. Jest autorką książek „Mówię, więc jestem” oraz „Zacznij mówić własnym głosem”, poświęconych językowi uzależnienia i współuzależnienia. Prowadzi również kanał YouTube „Między zdaniami”, w którym w przystępny sposób opowiada o psychologicznych aspektach języka.

Komentarze

Nasze tematy