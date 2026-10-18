Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 października 2026 Dodaj nas w Google Problemy z „Nullem”. Podwojna NIKE dla Szczepana Twardocha Małgorzata Majewska przeczytasz w 7 minut Kultura od zawsze szuka języka, który pozwoliłby uchwycić specyfikę otaczającej ją rzeczywistości. Nagrodzenie „Nulla” prowokuje pytanie: czy to książka napisana w sprawie, czy literatura to jedna, a zaangażowanie autora we wsparcie Ukrainy w pełnoskalowej wojnie z Rosją to osobna, równoległa narracja? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

4 października 2026 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Szczepan Twardoch odebrał główną Nagrodę Literacką Nike oraz Nike Publiczności za powieść „Null”. Była to trzydziesta edycja najważniejszej nagrody literackiej w Polsce. Przed Twardochem podwójną Nike zdobyli tylko dwoje autorów: Marcin Wicha za „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” i Eliza Kącka za „Wczoraj byłaś zła na zielono”.

Ryszard Koziołek, który w latach 2012-2015 był członkiem jury tej nagrody, tak skomentował werdykt: już „Morfina”, a na pewno „Drach” powinny były dostać Nike. Tym bardziej cieszę się, że dostał ją „Null”. Książka, która była konieczna do napisania i chyba tylko Szczepan Twardoch mógł napisać.

Książka konieczna do napisania?