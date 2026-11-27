Zamówiona za czasów Ziobry ekspertyza międzynarodowych biegłych potwierdza, że przyczyną katastrofy samolotu prezydenckiego w 2010 roku były m.in. błędy załogi. Wykluczono wybuch i zamach, który lansował Macierewicz z PiS. Trwające 16 lat śledztwo kosztowało ok. 80 milionów.

Ekspertyzę zespołu biegłych międzynarodowych Prokuratura Krajowa ujawniła podczas konferencji w piątek 17 listopada 2026 roku. Nie jest ona przełomowa. Potwierdza już to, co wiemy i zostało stwierdzone w raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera z 2011 roku.

I to, co prokuratura ustaliła do 2015 roku, czyli do czasu, gdy wybory wygrał PiS. Prokuratura była wtedy niezależna od władzy, na jej czele stał Andrzej Seremet. Śledczy stawiali wtedy wniosek, że w 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku w Smoleńsku doszło do katastrofy samolotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. I przychylano się do umorzenia śledztwa.