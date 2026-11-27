Prokuratura wystąpi do Sejmu o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce mu postawić nowe zarzuty za wykorzystanie w celach prywatnych materiałów z kontroli operacyjnej kontrowersyjnego biznesmena Zbigniewa Stonogi, który był z nim w sporze.

O planowanych zarzutach i wniosku o uchylenie immunitetu poinformował w piątek 27 listopada 2026 roku na konferencji minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek .

Planowane zarzuty dla Zbigniewa Ziobry – na zdjęciu u góry – są związane z zarzutami, które prokuratura może już postawić prezesowi TK i byłemu Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu. Jego immunitet został kilka dni temu uchylony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.