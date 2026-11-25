„Przeciw międzynarodowej oligarchii”. Miliarderzy mają za dużo pieniędzy i władzy
Narasta sprzeciw wobec władzy miliarderów, którzy wpływają na to, co myślimy – „zaskakująco” forując rozwiązania korzystne głównie dla nich. Czas położyć temu kres, a pierwszym krokiem powinien być globalny podatek od obscenicznych fortun Muska, Bezosa i innych.
„Po raz pierwszy w historii skrajne bogactwo i władza, którą ono daje, mają prawdziwie planetarny zasięg” — piszą autorzy Manifestu Paryskiego, opublikowanego m.in. we francuskim „Le Monde”. Podpisało go ponad 110 intelektualistów i intelektualistek z całego świata: od ekonomistów Paula Krugmana, Josepha Stiglitza i Darona Acemoglu – laureatów tzw. nobla z ekonomii – po filozofkę Nancy Fraser, publicystkę Naomi Klein i filozofa Axela Honnetha.
Zdaniem autorów manifestu, zatytułowanego „Przeciw międzynarodowej oligarchii”, okiełznanie władzy bogaczy jest podstawowym wyzwaniem politycznym naszych czasów. Proponują kilka sposobów, by mu sprostać: sprawiedliwsze opodatkowanie najbogatszych, ograniczenie ich władzy nad informacją i demokratyzację decyzji o rozwoju sztucznej inteligencji.
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