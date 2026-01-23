Na aukcjach dla WOŚP można wylicytować grafiki Igi Kucharskiej i Mateusza Mirysa, które były okładkami tekstów OKO.press. 34. finał Orkiestry już w niedzielę 25 stycznia! W tym roku gramy dla „zdrowych brzuszków” – pieniądze ze zbiórki trafią na oddziały gastroenterologii dziecięcej
Na liczniku WOŚP jest już ponad 29 milionów złotych – mimo że do finału zostało jeszcze kilkadziesiąt godzin. Od tygodni można wpłacać pieniądze przez e-skarbonki. Na portalu Allegro jest ponad 45 tysięcy aukcji, z których dochód pójdzie na wsparcie Orkiestry. „Kiedyś całe finały się kończyły takimi właśnie sumami. A myśmy jeszcze nie zaczęli grać!” – mówił Jerzy Owsiak, szef WOŚP na konferencji prasowej.
Hasło tegorocznego finału to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.
Jak wylicza Jerzy Owsiak, w Polsce od około 1,2 milionów do 1,5 miliona dzieci mierzy się ze schorzeniami gastroenterologicznymi. „Jest to grupa dosyć potężna i dlatego warto, abyśmy mówiąc o tym, zdobywali wiedzę potrzebną rodzicom, dziadkom” – mówił podczas konferencji prasowej.
34. finał już za chwilę, w niedzielę 25 stycznia.
OKO.press jak co roku wspiera Orkiestrę. Tym razem można wylicytować dwie wyjątkowe grafiki stworzone przez Igę Kucharską i Mateusza Mirysa – każda z nich jest wydrukowana w wysokiej jakości!
Iga proponuje grafikę, która była okładką tekstu Michała Roleckiego „Słowianie i Słowianki. Tutejsi czy migranci?”:
Można ją wylicytować TUTAJ.
Mateusz Mirys wybrał grafikę, która była okładką tekstu „Matko, udowodnij ZUS-owi, że nie jesteś oszustką” Adriany Hochmańskiej:
Można ją wylicytować TUTAJ.
W piątkowe (23 stycznia) popołudnie kwota deklarowana w aukcjach Allegro dla WOŚP wynosiła już 12 milionów złotych. Jedną z najpopularniejszych licytacji są złote korki przekazane przez Donalda Tuska i spotkanie w Kancelarii Premiera (stan na godz. 15:00 – 104 999 zł).
„Siema! Zapraszam na przejażdżkę rowerową i rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej! Rower to moja pasja i ulubiony sposób aktywnego spędzania czasu. Z chęcią podzielę się nią z Państwem w szczytnym celu!” – tak do licytowania wspólnej wycieczki rowerowej zachęca szef MSZ Radosław Sikorski (cena to na razie 63 tys. zł).
Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska zaprasza na rejs po Międzyodrzu, gdzie miał powstać zawetowany przez prezydenta park narodowy. Ministra edukacji Barbara Nowacka chce zabrać zwycięzcę do Teatru Muzycznego w Gdyni. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekazała słynną tęczową flagę z debaty prezydenckiej w Końskich, którą Rafałowi Trzaskowskiemu wręczył Karol Nawrocki. Trzaskowski schował ją za mównicę. Biejat flagę przejęła i postawiła przed sobą, mówiąc, że się jej nie wstydzi.
Karol Nawrocki przerwał prezydencką tradycję wspierania WOŚP – co roku przedmioty na aukcję wystawiał zarówno Andrzej Duda, jak i Agata Kornhauser-Duda. W grudniu dziennikarze pytali Kancelarię Prezydenta o decyzję w tej sprawie. „Informacja, o którą Pan pyta, pozostaje poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej” – przekazała Kancelaria Gazecie.pl
„Wspieramy, kupując świece na wigilijne stoły, wspieramy akcje w parafiach” – mówiła w grudniu „Faktowi” doradczyni prezydenta Beata Kempa, zapytana o stosunek do WOŚP.
O chronicznym niedofinansowaniu publicznej ochrony zdrowia, które wymagałoby od polskich polityków działań na inną skalę, niż coroczny udział w aukcjach WOŚP, pisaliśmy w OKO.press m.in. tutaj:
Tegoroczny cel zbiórki – wsparcie oddziałów gastroenterologii dziecięcej – został ogłoszony w październiku 2025. Fundacja wyjaśniała wtedy: „Gastroenterologia dziecięca w Polsce to specjalizacja, która zmaga się z wieloma wyzwaniami – zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia chorób układu pokarmowego. Problemem jest i rosnąca liczba pacjentów, i konieczność posiadania nowoczesnego sprzętu, którego użycie poprawia wyniki leczenia, w tym tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia chirurgicznego”.
Wśród najczęstszych chorób układu pokarmowego u dzieci wymienia się celiakię, chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy, ale także alergie, choroby trzustki i wątroby czy zespół jelita wrażliwego.
WOŚP chce kupić m.in.:
WOŚP wylicza: „Kliniki i oddziały gastroenterologii dziecięcej działają w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu, a także Kaliszu, Kielcach i Opolu”.
Na całym świecie (w Polsce i 24 innych krajach) z Orkiestrą gra 1681 sztabów, a w nich 120 tysięcy wolontariuszy. Najmłodszy wolontariusz urodził się 15 dni przed finałem, 10 stycznia. Ma na imię Julian i mieszka w Łodzi. Najstarszą wolontariuszką jest stuletnia pani Henryka z Krakowa.
W całej Polsce w niedzielę będą się odbywały koncerty, tradycyjny bieg „Policz się z cukrzycą”, wydarzenia sportowe i kulturalne, aukcje na żywo. I najważniejsze – wszędzie będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami. O 20:00 tradycyjne Światełko do Nieba.
„Od razu uspokajam wszystkich tych, którzy do nas apelują o pokazy światełka do nieba. To nie są fajerwerki, zrezygnowaliśmy z nich parę lat temu. To są pióropusze świetne, to są efekty świetlne, to są ognie sceniczne” – mówił Owsiak. „Światełko do Nieba będzie trwało 4 minuty 27 sekund. Bardzo proszę, jeżeli ktoś mimo wszystko uważa, że jego przyjaciel, jego zwierzę może się czuć niekomfortowo, niech go przytuli na te 4 minuty 27 sekund” – dodał.
Podczas 33. finału WOŚP w 2025 roku, który dedykowany był onkologii i hematologii dziecięcej, udało się pobić historyczny rekord. Zebrano aż 289 068 047,77 zł.
Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.
