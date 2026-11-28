Opcja obronna jest na razie najmniej ryzykowna. Ale jeśli Rosja zamiast trzech pocisków odpaliłaby trzydzieści, choćby w lotnisko w Jasionce czy terminal w Świnoujściu, aktem dozwolonej samoobrony byłaby odpowiedź wymierzona w rosyjskie zasoby wojskowe.

W piątek 20 listopada przestrzeń powietrzną Polski naruszyły trzy pociski manewrujące, które spadły w trzech miejscach we wschodniej części kraju. 23 listopada doszło do kolejnego naruszenia — tym razem przez bezzałogowy samolot o napędzie odrzutowym, być może wykonujący lot rozpoznawczy.

Wydarzenia z 20 listopada były najpoważniejszym tego rodzaju zdarzeniem od „nocy dronów” we wrześniu 2025 roku. Trzy obiekty przeleciały nad terytorium Ukrainy w czasie, gdy trwał kolejny rosyjski atak lotniczy i po przekroczeniu polskiej granicy, uderzyły w ziemię w pobliżu trzech miejscowości: Nowego Lipowca, Rudnika oraz Mołodycza.