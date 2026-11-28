Prawdopodobnie nie ma dziś w Ukrainie ani jednego pisarza czy wydawcy, którego książki nie ucierpiały wskutek pożarów po rosyjskich atakach. Piekielne lato ukraińskiego drukarstwa, w bombardowaniach spłonęło 13 milionów książek – pisze Mila Radchenko, ukraińska pisarka.

„W jednej chwili stałam się pisarką bez książek” – opowiada Jarosława Lytwyn , autorka pięciu bestsellerów wydawnictwa „Fabula”, których wydania w całości spłonęły w magazynie w wyniku rosyjskiego ostrzału 1 sierpnia. Ten dzień nazywany jest „czarnym dniem ukraińskiego drukarstwa” – Rosja przeprowadziła zmasowany atak na charkowskie magazyny grupy wydawniczej „Ranok” i sieci księgarni „Knyhołand”.

„O tym, że moje książki płoną, dowiedziałam się z mediów społecznościowych” – dzieli się autorka. – „Szukałam w internecie zdjęć i nagrań z pogorzeliska, próbując rozpoznać którąś z własnych okładek. Kilka dni później otrzymałam od wydawnictwa odpowiedź: »Wszystko spłonęło«. I to są straszne słowa”.